80’lik ABD başkanı: Biden tarihe geçti

EMRE ZOR

‘ABD’nin en yaşlı başkanı’ Joe Biden, görev başında 80 yaşına girdi. Bu bir ilk.

Donald Trump 74, Ronald Reagan ise 77 yaşına kadar görevde kalmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Biden’ın 80’inci yaşını ailesiyle kahvaltıda kutladığını söyledi. Barak Obama’nın yardımcılığını yapan ve 36 yıl Delaware eyaletini Senato’da temsil eden Biden, yeni yaşında kendisinin ve ülkesinin geleceği için kritik bir karar vermeye hazırlanıyor.

Fiziki ve mental durumu tartışılıyor

Fotoğraf: Reuters

Biden’ın sağlık durumu ve 2024’teki başkanlık seçimlerinde aday olup olmayacağı sorgulanıyor. Dört yıllık başkanlık döneminin neredeyse yarısını tamamlayan Biden’ın adaylık kararını önümüzdeki aylarda açıklaması bekleniyor. Olası ikinci başkanlık döneminin sonunda Biden 86 yaşında olacak.

Yardımcılarına göre Biden aday olma niyetinde, ancak bu konuda henüz net bir tavır sergilemiyor: ’’Niyetim yeniden aday olmak ama kadere saygım büyük.’’

Biden, adaylığının ‘ailesiyle beraber vereceği bir karar olduğu‘nu da vurguluyor.

Yarım asırlık siyasi kariyeri bulunan Biden’ın başkanlık için mental ve fiziki yaşlılığı tartışılıyor. Associated Press’in bu ayki anketine göre seçmenlerin yüzde 58’i başkanın zihinsel kapasitesini ‘yetersiz’ buluyor.

Reuters’ın son anketine göre Biden’ın 2021’in ortasından beri yüzde 50’nin altında seyreden görev onayı yüzde 36’ya geriledi.

‘Uykucu Joe’

Biden’ın konuşmalarda duraksadığı, cümlelerin sonunu getiremediği, el sıkışmak için boşluğa uzandığı ve yayınlarda uyuyakaldığı görülmüştü. Nitekim Trump kendisine ‘uykucu Joe’ lakabını takmıştı.

Biden ise bu yöndeki eleştiriler üzerine, “Gayet iyiyim” yanıtını yinelerken seçmenin yaşını dikkate almasını ’meşru’ buluyor. Diğer taraftan da yaşından dolayı endişelenen seçmene, göreve geldiğinden beri başardıklarına işaret ediyor: “Yaptıklarım ortada. Yakın tarihte ilk iki yılda benim kadar iş bitiren başkan yok.”

Buna karşılık Biden’ın gafları, sağlığı ve zihinsel durumuyla ilgili kaygıları pekiştiriyor.

8 Kasım’daki ara seçimlerde Biden’ın partisi Demokratlar Senato’da çoğunluğu almış ve Temsilciler Meclisi’nde kaybetmesine rağmen ‘Cumhuriyetçi dalga’ya izin vermemişti. Başkan Yardımcısı Kamala Harris seçim sonrası konuşmasında, “Başardın Joe! Bu zafer Joe Biden’ın” demişti.

Buna karşılık Demokratların ara seçim başarısında Biden’ın payı tartışılıyor. Sonuçların Biden’ın siyasi başarısından çok Cumhuriyetçi aşırılığın reddiyle şekillendiği söyleniyor.

76 yaşındaki Trump geçen hafta 2024 başkanlık seçimleri için adaylığını açıkladı. 2024’te 82 yaşına girecek Biden, eski rakibine karşı zorlu kampanya dönemine ve dört yıl daha başkanlığa hazır olup olmadığına karar verecek.

Biden, 2020’de ‘Trump tehlikesini önlemek için aday olduğunu‘ söylemişti.

Zorlu başarı öyküsü

Destekçileri Biden’ın ilk iki yılını ‘zorlu başarı öyküsü’ olarak değerlendiriyor. Başkan, imzaladığı yasalarla Amerikan sosyal güvenlik harcamalarını artırdı ve ABD tarihinde iklim değişikliğiyle mücadeledeki en büyük yatırımı yaptı. Kongre’deki Demokrat çoğunlukla çocuk yoksulluk oranını yarıya indiren Covid-19 yardım paketini onayladı. Ayrıca ülkenin altyapısına 1 trilyon dolarlık yatırım ve silah satışına sınırlama gibi yasaları imzaladı. Cumhuriyetçiler Biden’ı söz konusu harcamalarla enflasyonu tırmandırmakla suçluyor.