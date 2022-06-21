Akşam Postası / 21 Haziran 2022

Pınar Gültekin’in katili Cemal Metin Avcı’ya verilen cezaya iki itiraz birden

Muğla başsavcılığı ve Gültekin ailesi, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’i öldüren Cemal Metin Avcı’ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının ‘haksız tahrik’ indirimiyle 23 yıla düşürülmesine ilişkin karara itiraz etti.

HDP’li vekil, Van’daki gözaltı görüntülerini paylaştı: Tam bir korku imparatorluğu

HDP Van Milletvekili Tayip Temel’in yayımladığı görüntülere göre, Başkale’de K.A. adlı kişiyi gözaltına almak için evini basan askerler, otomatik tüfeklerle havaya ateş açtı.

AKP’de ‘gri bölge’ harekatı: Sandık sandık yakın markaj

Siyasetin gündeminde erken seçim tartışmaları sıcaklığını korurken, AKP’nin seçim eğitimleri ve strateji bilgilendirmeleri hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz yıllara göre çalışmalarını sandıklara kadar indiren AKP’liler, illerden köylere kadar partiden kopan seçmenin ‘nasıl geri kazanılacağını’ teşkilatlarına anlatıyor. AKP Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz da birçok ilde düzenlenen eğitimlere doğrudan katılıyor.

Citi’den TL’ye karşı ‘Avro al’ tavsiyesi

ABD’li yatırım bankası Citigroup avro/TL’de 19,60 hedefiyle uzun pozisyon önerdi.

Buldan net konuştu: Yeni çözüm süreci yok, iktidarda çözülme süreci var

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan “Yeni bir çözüm süreci yok. İktidar içinde çözülme süreci var. Fiyaskoya dönüşen inkâr ve imha siyasetinin çözülme süreci var bu iktidarda” dedi.

Yüzde 40 zam isteyen Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun diline düştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ek bütçe teklifiyle maaşına zam isteyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la ilgili olarak “Perişan vaziyette galiba geçinemiyor” dedi. Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın ‘ücretli rolü’ oynadığını söyledi.

‘Plastik çöplüğü’nden manzaralar: Farklı kıtalardan pet şişeler Adana’da buluştu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Avrupa’nın çöplerinin Adana’da olduğu haberlerini yalanlasa da kent dünyanın farklı uçlarından plastik çöplerin buluşma noktası oldu.

Feyzioğlu A Haber’de: Önce muhalefete sonra TÜSİAD’a salladı

Eski Türkiye Barolar Birliği başkanı Metin Feyzioğlu, A Haber’de muhalefet partilerine çıkışarak “CHP yönetimi HDP’ye gönülden bağlı” dedi.

A101’de yangında ölen işçinin arkadaşları anlattı: Mağazanın yangın çıkışı kapalı, ihmal var

Market zinciri A101’in mağazasındaki yangında ölen işçi Muhammet Ali Yaşar’ın arkadaşları olayı anlattı. Mağaza yönetiminin iddia etiği gibi yangının Yaşar’ın ‘uyuyakaldığı anda’ çıkmadığını belirten arkadaşları, bir dizi ihmalden bahsetti.

‘Geçiş garantili’ Çanakkale Köprüsü devletin ambulansına ücretli

Günlük 45 bin araç garantisi verilen ama kota doldurulamayan 1915 Çanakkale Köprüsü’nde devletin ambulanslarından da ücret alınıyor. Hatta bu nedenle ambulanslar köprüyü kullanmamayı bile tercih edebiliyor.

Basın Konseyi başkanı, CHP grubundan seslendi: Hepinizin sesi boğulacak

Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, CHP’nin grup toplantısındaki konuşmasıyla AKP ve MHP’nin sunduğu ‘sansür yasası’ konusunda uyardı. Türenç, “Basını cendereye sokanların akıbetini hepiniz gayet iyi biliyorsunuz” dedi.

AİHM: Türkiye’nin, Suriyeli mülteciyi zorla ülkesine göndermesi hak ihlali

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türkiye’nin geçerli oturma izni olmasına rağmen ‘zorla kendi ülkesine sınır dışı ettiği’ Suriye vatandaşı bir kişinin davasında hak ihlali olduğuna hükmetti.

Mehmet Ali Erbil’e cinsel taciz, hakaret ve tehdit suçlaması: Hapis istemiyle yargılanacak

Mehmet Ali Erbil, üç ayrı suçtan sekiz yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Zamlara, ekonomiye takılmadı: Bahçeli’den Meclis’te dizi yorumu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında Netflix dizilerini hedef alarak “Sözde komedyenlerin rol aldığı diziler haddini aşmıştır” dedi.