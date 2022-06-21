A101’de yangında ölen işçinin arkadaşları anlattı: Mağazanın yangın çıkışı kapalı, ihmal var

Market zinciri A101’in mağazasındaki yangında ölen işçi Muhammet Ali Yaşar’ın arkadaşları olayı anlattı. Mağaza yönetiminin iddia etiği gibi yangının Yaşar’ın ‘uyuyakaldığı anda’ çıkmadığını belirten arkadaşları, bir dizi ihmalden bahsetti.

Fotoğraf: Mağaza Market Sen

Geçen günlerde İstanbul Esenler ilçesindeki A101 mağazasında çıkan yangında Muhammet Ali Yaşar isimli market çalışanı ölmüştü. Olayın ardından çıkan haberlerde Yaşar’ın ‘uyuyakaldığı esnada çıkan yangında hayatını kaybettiği’ belirtilmişti.

Mağaza Market-Sen, hayatını kaybeden işçi Yaşar’ın çalışma arkadaşlarının sendikaya ulaştığını ve olayların arkasında bir dizi ihmalin olduğunu söyledi.

Çalışanların anlattıklarına göre, yasak olmasına rağmen Yaşar mağazayı tek başına açmak zorunda bırakıldı. Mağazanın deposuna da tek başına inmek zorunda kalan Yaşar, sesini kimseye duyuramadı, yangın sırasında depoda mahsur kaldı.

Çalışanlar Yaşar’ın uyumadığını, mağazanın yangın çıkışının kapalı olduğunu ve uzun zamandır da mağazada elektrik panolarının arızalı olduğunu söyledi.

⚠️ ESENLER A101'DEKİ YANGININ GERÇEĞİNİ İŞÇİLERDEN DİNLEYİN



• Yasak olmasına rağmen mağaza tek başına açtırıldı

• Yangın çıkışı kapalıydı

• Elektrik panoları arızalıydı



Herkesi Muhammet Ali Yaşar için #HesapVerA101 demeye davet ediyoruz!



Açıklamamız: https://t.co/LppnH2p6kQ pic.twitter.com/4kdzQ571L9 — Mağaza Market-Sen (@MagazaMarketSen) June 21, 2022

Mağaza Market-Sen açıklamasında şunları kaydedildi: “Üyelerimizin sendikamıza ulaştırdığı videolardaki gerçekleri görmek için daha kaç işçinin canından olması gerekir?”

Çalışma Bakanlığı’na da seslendiler: “Derhal Esenler mağazasıyla ilgili soruşturma başlatın, tüm mağazalarda denetim yapın.”

Mağaza Market-Sen olayla ilgili haberlere de tepki gösterdi: “Çıkan haberlerin neredeyse tamamında Yaşar’ın ‘uyuyakaldığı esnada çıkan yangında hayatını kaybettiği’ vurgulanıyordu. Oysa yüreğimizi yakan bu ölümün arkasında büyük bir ihmal dizisi ve gerçek sorumlular var. Yaşananların ‘kötü bir talihsizlik’ olduğuna A101 mağazasına bir kez bile uğramış olan kimse inanmaz.”