Milli Eğitim’den seçim hazırlığı yazısı

Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, bağlı okullara seçim hazırlığı için ‘Sandık Alanı İşlemleri’ konulu yazı gönderdi.

Genel seçime bir sene var. Muhalefetteki partiler erken seçim isterken iktidar seçim düzenlemesiyle birlikte bu tartışmaların sona erdiğini söylüyor. Çünkü yeni seçim yasasının uygulanabilmesi için üzerinden bir sene geçmesi gerekiyor.

Ancak tartışmalar dinmiyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın adaylığını açıklaması sonrası muhalefete ‘adayınızı açıklayın’ çağrısı, ek bütçenin hazırlanması ve temmuzda asgari ücrete zam beklentisi de tartışmaları körükledi.

ANKA’nın haberine göre Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, bağlı okullara seçim hazırlığı için bir yazı gönderdi. Yazıda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda engelli ve yaşlı yurttaşları oy kullanabilmesi için okulların altyapısı hakkında bilgi istendi.

20 Haziran 2022 tarihli yazıda şunları kaydedildi: “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yapacağı planlama doğrultusunda engelli ve yaşlı seçmenlerin oy verme gününde sandık çevresine daha rahat erişimlerini sağlamak amacıyla yapılacak çalışmalarda kullanılmak üzere, sandık bölgelerinde bulunan binalarda zemin kat sandık sayısı ve bina asansör mevcudiyet bilgilerine ihtiyaç duymaktadır.”