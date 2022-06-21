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Yaramazlara biraz batar!

Basın Konseyi başkanı, CHP grubundan seslendi: Hepinizin sesi boğulacak


Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, CHP’nin grup toplantısındaki konuşmasıyla AKP ve MHP’nin sunduğu ‘sansür yasası’ konusunda uyardı. Türenç, “Basını cendereye sokanların akıbetini hepiniz gayet iyi biliyorsunuz” dedi.

AKP ve MHP’nin Türkiye’nin ve Meclis’in gündemine getirdiği ve kamuoyunda ‘sansür yasası’ olarak bilinen kanun teklifine tepkiler devam ediyor.


CHP’nin Meclis’teki grup toplantısına katılan Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç yasanın yaratacağı etkilere dair uyarılarda bulundu ve iktidara çözüm için öneriler sundu.

Türenç konuşmasında yasa teklifiyle herkesin sesinin boğulacağını söylerken, gözaltı ve tutuklamalarla karşı karşıya kalınacağını söyledi.

İktidara seçimin ardından ortak bir teklif hazırlama önerisinde bulunan Türenç “Biz alışığız Silivri’de yatmaya. Ama sizlerin de üstünüzde sallanacak o kılıç” dedi.

Türenç’in konuşmasından öne çıkanlar şöyle: “AKP ve MHP’nin hazırladığı yeni yasa taslağının iptalinin şart olduğunu sizlere söylemek için geldim. Yalan ve yanıltıcı haberin önlenmesinin hedeflendiği bu çalışmayla aslında halkın sesi kesilecek. Basın yasası deniyor ama hepinizin sesi bu yasanın içinde boğulacak. Halkın gerçeğe ulaşması engellenecek. En büyük endişemiz ve korkumuz masummuş gibi sulan yasa tasarısıyla iktidara karşı eleştirel haber yayınında yasaklamalar, gözaltılar, tutuklamalarla karşı karşıya kalacağız. Sadece gazeteciler değil. Biz alışığız Silivri’de yatmaya. Ama sizlerin de üstünüzde sallanacak o kılıç. Bu şekliyle yasa çıkarılırsa dün akşam öğrendik cumhurbaşkanının maaşının 141 bin liraya yükseltileceğini acaba yazabilecek miyiz?

Gelin yanlıştan dönelim. Yapılacaksa seçimden sonra hep beraber oturup öncelikle basın kurumlarının desteği alınarak bu yeni yasa hazırlansın, düzenleme yapılsın ve eğitici kanallarla halkı, internet kanallarını eğitelim. Yasama yürütme yargıdan sonraki dördüncü gücün basının üzerindeki eller çekilsin. Bu vahim çabaların düzenlemenin özgür düşünceye indirilen darbe olduğunu lütfen unutmayın. Bu korku ikliminin otosansürü büyüteceğini unutmayın. Özgür olamayacaksınız. Korkunun ecele faydası yok. Basını cendereye sokanların akıbetini hepiniz gayet iyi biliyorsunuz. Bu yüce çatı altında sizlerden tüm basın adına bu gerçeği hatırlatmayı bir görev biliyorum.”

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