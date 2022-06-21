Buldan net konuştu: Yeni çözüm süreci yok, iktidarda çözülme süreci var

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan “Yeni bir çözüm süreci yok. İktidar içinde çözülme süreci var. Fiyaskoya dönüşen inkâr ve imha siyasetinin çözülme süreci var bu iktidarda” dedi.

Eş Genel Başkanımız Pervin #Buldan, Meclis Grup Toplantımızda konuşuyor https://t.co/9QmYWL1LD8 — HDP (@HDPgenelmerkezi) June 21, 2022

HDP’den ayrılarak Türkiye’nin Sesi Partisi’ni kuran Ayhan Bilgen, “AKP’nin Kürt sorununa ilişkin yeni bir süreç başlatabileceğini” öne sürmüştü. Bilgen, Abdullah Öcalan’ın da sürece dahil edilmeye çalışıldığını düşündüğünü de söylemişti.

Bu iddialara partisinin Meclis’teki grup toplantısında cevap veren Buldan iddiaları reddetti: “Yeni bir çözüm süreci yok, iktidar içinde çözülme süreci var. Fiyaskoya dönüşen inkâr ve imha siyasetinin çözülme süreci var bu iktidarda”.

İsim vermeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “Bizleri milletvekili olarak görmediğini söyleyen bir zat” diyerek yanıt veren Buldan şunları söyledi:

*Biri var ki, bu kumpasçıyı albümlerinden, verdiği fotoğraflardan çok iyi biliyor ve tanıyorsunuz… Çok rahatsız olduğunun farkındayız çünkü çözüm ihtimalinden bile korkan bir kişiden bahsediyoruz, çözüm olursa talan imparatorlukları çökecek, bunun da farkındalar. Hemen yalanlara ve iftiralara sarıldığını da gördük. Kendi konumunu HDP’ye saldırarak sağlama aldığını da gördük.

*Bizleri milletvekili olarak görmediğini söyleyen bir zat var. Şimdi, biz de kendisini bakan olarak görmüyor ve tanımıyoruz, ne olacak peki?

*Sen istesen de istemesen de, beğensen de beğenmesen de, kabul etsen de etmesen de bu ülkede 10 milyona yakın insan bizlere oy verdi, bizleri parlamentoya gönderdi. Bir dahaki dönemde çok daha güçlü, çok daha kalabalık geleceğiz. Bu da sana dert olsun, ders olsun.

*Bizim üzerimizden siyasi hesaplar yapmayı bırak, asıl albümlerinin, suç ortaklıklarının, hukuksuzluklarının hesabını nasıl vereceksin bence bunu düşün, bunun hazırlıklarını yap, çünkü zaman çok dar.