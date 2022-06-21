Citi’den TL’ye karşı ‘Avro al’ tavsiyesi

ABD’li yatırım bankası Citigroup avro/TL’de 19,60 hedefiyle uzun pozisyon önerdi.

TL son bir ayda avro karşısında yüzde 9’a yakın değer kaybederken, saat 15:35 itibariyle avro/TL kuru 18,32 seviyesinde.

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Bloomberg HT’nin haberine göre Citigroup Stratejisti Luis Costa Türkiye’de artan cari açık ve gevşek maliye politikası sebebiyle liranın avro ve dolar karşısında zayıflayacağını tahmin etti.

Costa üç aylık avro/TL forward işlemde (vadeli alım/satım ) 19,60 hedefiyle uzun pozisyon tavsiye etti. Bu pozisyonda zarar-kes seviyesini 17,64 olarak belirledi.

Forward, bir para biriminin başka bir para birimine karşı önceden belirlenmiş vade ve kur üzerinden alım/satımını düzenleyen bir anlaşma. Vadede taraflar, önceden belirlenen kur ve miktarda yükümlülüklerini yerine getirmek zorunda. Forward kurumların ve yatırımcıların kur riskini yönetmeye yönelik kullandıkları vadeli bir işlem.

Uzun pozisyon, yatırımcıların değerinin artacağını düşünerek bir menkul kıymeti veya malı satın almasına deniyor. Uzun pozisyonda, malın fiyatı yükselince, yatırımcı kar etmiş olur.