Zamlara, ekonomiye takılmadı: Bahçeli’den Meclis’te dizi yorumu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında Netflix dizilerini hedef alarak “Sözde komedyenlerin rol aldığı diziler haddini aşmıştır” dedi.

Genel Başkanımız Sn. Devlet BAHÇELİ, Grup Toplantısında Konuşuyor https://t.co/08HBxmjjfe — MHP (@MHP_Bilgi) June 21, 2022

Türkiye’de enflasyon mayısta yüzde 73,5’le 1998’den beri beri en yüksek seviyeye ulaştı. Diğer yandan rekorlar kıran dövizdeki yukarı gidiş de durdurulamıyor. Dövizin önüne geçecek Merkez Bankası rezervleri de tükendi. Bu durum akaryakıt fiyatlarının da dünya ortalamasından daha fazla artmasına neden oldu ve fiyatlar 30 lirayı aştı.

Bu durumu ‘görmeyen’ Bahçeli, Meclis’teki grup toplantısında sözlerine ekonomideki gidişatı eleştirenlere tepki göstererek başladı: “Patates, soğan, domates fiyatlarını abartanlara diyorum ki biraz insafınız, vicdanınız varsa kimin tarafında olduğunuzu açıklayın.”

TÜSİAD’ı hedef alan Bahçeli, “Bir kez olsun milli olun, bir kez olsun Türkiye’nin politikalarına destek verin” dedi.

Ekranlardaki gidişatın iyi olmadığını belirten Bahçeli, Netflix’teki dizileri hedef aldı: “Netflix’te sözde komedyenlerin rol aldığı diziler haddini aşmıştır. Aile hayatı son sığınaktır. Küfür etmenin neresine güleceğiz? Kadını metalaştıran, erkeği yozlaştıran dizilerin neresini takdir edeceğiz? Bohem ve aşağılık hayatlar varken, diğer taraftan bunların özgürlükçü poz vermeleri kumpastır. Sebze ve meyve fiyatlarını eleştirip bir aylık mutfak masrafını bir gecede harcayanlar, ne olacak bu memleketin hali diye gevşek gevşek konuşanların tatlı su solcularını, meyhane devrimcilerinin, üç kağıtçı demokratların bize anlatacak hiçbir şeyi olamaz. Değersizliğin kuyusuna düşenlerle yol yürünemez. Ortak bir gelecek hayali kurulamaz.”