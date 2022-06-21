BM verileri: Erdoğan’ın ‘1 milyon Suriyeli’ hedefinin tutması 24 yıl sürebilir

Birleşmiş Milletler (BM) temsilcisi Philip Leclerc, haftada yaklaşık 800 Suriyeli mültecinin kendi isteğiyle Türkiye’den ülkesine döndüğünü ama koşulların daha fazlası için elverişli olmadığını söyledi.

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Suriye’de iç savaşının başladığı 2011’den itibaren savaştan kaçan Suriyeliler sığınmacı olarak Türkiye’ye gelmeye başladı. Birkaç yıl içinde Türkiye, ev sahipliği yaptığı 3,7 milyon Suriyeliyle dünyanın en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke haline geldi.

Son dönemde ekonomideki kötü gidişat ve artan hayat pahalılığı nedeniyle gündeme gelen konulardan biri de Suriye’nin yanı sıra diğer ülkelerden Türkiye’ye gelen sığınmacılara yönelik politikalar.

Muhalefet, iktidarın ‘açık kapı politikası’ nedeniyle Türkiye’ye kontrolsüz akın olduğu ve demografik yapının değişebileceği kaygısını gündemde tutuyor. Hatta seçimlerde oy kullanmak üzere sığınmacılara vatandaşlık dağıtıldığı öne sürülüyor.

Bu gelişmeler üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da “Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve onurlu geri dönüşleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” demişti.

AKP’nin ‘geri dönüş’ planına göre ülkesine dönmek isteyen 1 milyon Suriyeliye taşınmaları için nakliye, barınma ve insani yardım desteği verilecek.

Ama BM rakamlarına göre bu hedefin tutması 24 yıl sürebilir.

‘Geleceklerinin Türkiye’de olduğuna inanıyorlar’

Uluslararası kamuoyunda destek bulamayan planla ilgili Reuters’a konuşan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Türkiye temsilcisi Leclerc, Suriye’nin kuzey batısında sığınmacıların geri dönmesi için uygun koşulların olmadığını söyledi.

Leclerc, “Suriye’de şu anki belirsizlik, kitlesel gönüllü geri dönüşe müsaade etmiyor” dedi.

Leclerc her hafta çoğu bekar yaklaşık 800 Suriyelinin Türkiye’den ülkelerinin farklı yerlerine döndüğünü, fakat birçoğunun Türkiye’de maddi durumları daha iyi olduğu için burada kalacaklarına inandıklarını söyledi.

“Suriye’de görülen sınırlı ilerleme göz önüne alınırsa doğal olarak insanlar geleceklerinin orada değil, Türkiye’de olduğuna inanıyor” diyen Leclerc, Suriye’de siyasi, sosyal ve ekonomik durumun kötüye gittiğini ekledi.

Leclerc, Rusya’nın şubatta Ukrayna’yı işgalinden beri 145 bin Ukraynalı’nın Türkiye’ye geldiğini, daha önce oturum izni sahibi 20 bin Ukraynalı’ya ek olarak 10 bininin daha oturum izni aldığını söyledi. Türkiye’ye gelen Ukraynalılardan yaklaşık 5 bini de uluslararası koruma başvurusunda bulundu.