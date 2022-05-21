Suriye, Erdoğan’ın ‘gönüllü dönüş’ planını kabul etmedi: Asıl amaç sömürgecilik

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin gönüllü 1 milyon Suriyeli sığınmacıyı geri gönderme projesini kabul etmediğini açıkladı.

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Ekonomideki kötü gidişat ve artan hayat pahalılığı nedeniyle gündeme gelen konulardan biri de Türkiye’deki sığınmacılara yönelik politikalar. Muhalefet, iktidarın ‘açık kapı politikası’ nedeniyle Türkiye’ye kontrolsüz akın olduğu ve demografik yapının değişebileceği kaygısını gündemde tutuyor. Hatta seçimlerde oy kullanmak üzere sığınmacılara vatandaşlık dağıtıldığı öne sürülüyor.

Bu gelişmeler üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Suriyeli sığınmacılara ilişkin politikasında ‘dönüş’ sinyali vermişti. Erdoğan, “Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve onurlu geri dönüşleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” demişti.

AKP’nin ‘geri dönüş’ planına göre ülkesine dönmek isteyen 1 milyon Suriyeliye taşınmaları için nakliye, barınma ve insani yardım desteği verilecek.

‘Bu tür oyunları reddediyoruz’

AKP hükümetinin bu planına Suriye Dışişleri Bakanlığı’ndan cevap geldi. AFP’nin aktardığına göre bakanlık, “Suriye Arap Cumhuriyeti hükümeti bu tür oyunları kesinlikle reddediyor” diyerek diğer ülkelere, Türkiye’yi finanse etmemeye ve Ankara’yı desteklememeye çağırdı.

Bakanlığın çağrısında “Asıl amaç sömürgecilik. Güvenli bölge dedikleri aslında etnik temizlik” ifadeleri yer aldı.