Yüzde 40 zam isteyen Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun diline düştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ek bütçe teklifiyle maaşına zam isteyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la ilgili olarak “Perişan vaziyette galiba geçinemiyor” dedi. Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın ‘ücretli rolü’ oynadığını söyledi.

Partimizin TBMM Grup Toplantısı https://t.co/Ne0BsYHCQl — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) June 21, 2022

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Meclis’e sunduğu ek bütçeyle kendi maaşına yüzde 40,4 oranında zam istediği ortaya çıkmıştı. Bu zamla Erdoğan’ın maaşı 141 bin 453 TL’ye yükselecek.

Partisinin grup toplantısında ‘Erdoğan perişan vaziyette galiba, geçinemiyor’ diyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “Maaşına yüzde 40,4 oranında zam istemiş. ‘O kadar çok zam geldi ki fiyatlara ben de etkilendim, asgari ücretliye vereceğiz ama bana da olması lazım’ demiş. Erdoğan, ücretli rolü oynuyor. Bu rolleri bıraksın. Senin çocuklarının ne yaptığını biz gayet iyi biliyoruz. Milyon dolarlarla nasıl oynadıklarını biliyoruz. Bu millete sözümdür, bu milletten çalınan her kuruşu alıp geri vereceğim!”

‘Beyler düşünce özgürlüğünden rahatsız oluyor’

AKP ve MHP’nin sunduğu ‘sansür yasası’nı durdurmak için her türlü mücadeleyi vereceklerini belirten Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “Özgür medyanın olmadığı yerde demokrasi olmaz, düşünce özgürlüğü olmaz. Bunlara yasak getirmeye çalışıyorlar, beyler rahatsız oluyor. İstediğiniz kadar rahatsız olun biz inandığımız yolda yürüyeceğiz ve devam edeceğiz. Herkesin bunu bilmesini isterim. Diyorlar ki, ‘Bu teklif yasalaştığında basın özgürlüğü daha da güçlenecek.’ Bunu söylüyorlarsa tam aksini yapıyorlar demektir. Malum, ‘Sistem değişiyor’ dediklerinde de ‘Parlamento daha güçlü olacak’ demişlerdi. Buyurun parlamentoya bakın, bakanlar bile gelmiyor.”