AKP’nin Meclis tatilini erteleme önerisi kabul edildi

TBMM Genel Kurulu’nda CHP, HDP ve İYİ Parti’nin grup önerileri kabul edilmedi. AKP’nin kabul edilen önerisine göre de Genel Kurul 1 Temmuz’da tatile girmeyecek ve çalışmalarına devam edecek.

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Tatil önerisinin yanında, AKP ve MHP’nin Türkiye’nin ve Meclis’in gündemine getirdiği ve kamuoyunda ‘sansür yasası’ olarak bilinen kanun teklifi Genel Kurul gündeminin ikinci, 6’ncı Yargı Paketi’ne ilişkin düzenlemeleri içeren Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ise üçüncü sırasına alındı.

Öneriye göre Genel Kurul, bu tekliflerin görüşmelerinin tamamlanmaması durumunda 26 Haziran Pazar’a kadar çalışmalarını sürdürecek.

İYİ Parti’nin MEB’deki atamalar, HDP’nin erkek şiddetiyle mücadele ve CHP’nin polis intiharlarıyla ilgili verdiği araştırma önergelerinin ön görüşmelerinin bugün yapılmasına dair önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Görüşmelerin ardından muhalefetin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda daha sonra İstanbul Finans Merkezi Kanunu Teklifi’nin görüşmelerine geçildi.