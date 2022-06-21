‘Geçiş garantili’ Çanakkale Köprüsü devletin ambulansına ücretli

Günlük 45 bin araç garantisi verilen ama kota doldurulamayan 1915 Çanakkale Köprüsü’nde devletin ambulanslarından da ücret alınıyor. Hatta bu nedenle ambulanslar köprüyü kullanmamayı bile tercih edebiliyor.

Bir vatandaş ambulansın köprü yerine neden feribotu tercih ettiğini sorguladı, Sağlık Bakanlığı’ysa ambulansların ücretsiz geçişi için ‘kurumlar arasında yazışmaların devam ettiğini’ belirtti.

Fotoğraf: AA

Yap-işlet-devret modeliyle inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü’nde yıllık 16 milyon 425 araç için Hazine garantisi verilmişti. Bu da günlük 45 bin araca denk geliyor. Garanti tutturulamazsa aradaki fark Hazine’den karşılanıyor.

Köprü 18 Mart’ta açılmıştı.

Anka’nın haberine göre Çanakkale’de yaşayan Mahmut Tonbul, ambulansın köprüden sekiz dakikada geçebilecekken yaklaşık 35 dakika süren Gelibolu-Lapseki feribotunu kullanması üzerine yetkililerle irtibata geçti. Onlardan net yanıt alamayınca da konuyu CİMER’e sordu.

Sağlık Bakanlığı, CİMER üzerinden Tonbul’a cevap verdi. Bakanlık, çalışmaların henüz netlik kazanmadığını belirterek, şunları kaydetti: “Sağlık hizmetlerinin güvenilir ve kaliteli olması ve hızlı hizmet verebilmek amacıyla, ambulansların Çanakkale 1915 Köprüsünden geçebilmesi için kurumlarla yazışmalar yapılmış olup konu yazışma sürecindedir.”