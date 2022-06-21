Mehmet Ali Erbil’e cinsel taciz, hakaret ve tehdit suçlaması: Hapis istemiyle yargılanacak

Mehmet Ali Erbil, üç ayrı suçtan sekiz yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Anadolu başsavcılığı Mehmet Ali Erbil hakkında tehdit, hakaret ve cinsel taciz suçlarını işlediğine dair bir iddianame hazırladı.

Erbil’in, Ece Ronay Bilir’e ilişkin ‘elektronik haberleşme aracılığıyla cinsel taciz’, ‘sesli yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret’ ve ‘tehdit’ suçlarından sekiz yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul edildi.

İddianamede, Mehmet Ali Erbil’in şüpheli sıfatıyla alınan ifadesinde, mesajları kendisinin göndermediğini, asistanı Nuray K.’nin attığını iddia ettiği belirtildi.

Erbil’in mesajlarının Bilir’in kişilik haklarını zedeleyecek bir biçimde hakaret olduğu ve tehdit suçu oluşturduğu ifade edildi.

Mehmet Ali Erbil önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Buraya nasıl gelindi?

Klibinde rol alan Mehmet Ali Erbil’in kendisini taciz ettiğini söyleyen ve cep telefonundaki mesaj kayıtlarının görüntülerini yayımlayan Ece Ronay Bilir, İstanbul başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusu dilekçesini avukatı aracılığıyla savcılığa sunan Bilir, Erbil’in kendisine tacizde bulunduğunu ve hakaret ettiğini iddia etmişti.