Mehmet Ali Erbil, Ronay’ın taciz suçlamasını reddetti

elgelere göre, Aliyev’in üç çocuğunun Britanya Virjin Adaları’nda 44 şirkette de hisseleri var. Şirketlerin net değeri tam olarak bilinmiyor ancak aktarılan bilgilere göre Aliyev ve ailesi 400 milyon sterlin yani 542 milyon dolar değerinde mülk alım satımı yaptı.