Mehmet Ali Erbil, Ronay’ın taciz suçlamasını reddetti

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, şarkıcı Ece Ronay’ın kendisine yönelttiği taciz suçlaması reddetti.
Ronay, dün akşam Twitter’daki hesabından Erbil’den kendisine atıldığını öne sürdüğü mesajları paylaştı. Şarkcı, Erbil’in kendisini taciz ettiğini savundu.
Ronay’ın paylaştığı ekran görüntülerinden birinde yer alan mesajda “Bu akşam sizin yanınızda uyumak istiyorum” yazdığı görüldü.
Ronay, “Bu iğrençliğin peşini bırakmayacağım” diye yazdı.
TV8’de bugün yayınlanan ‘2’nci Sayfa’ programına katılan Erbil, Ronay’ın kendisi hakkında video çekerek “Köpek” dediğini, konuyu yargıya taşıyacağını ifade etti.
Erbil, şarkıcıya “Kardeşim” dediğini belirterek Ronay’ın kendisini dün akşam evine davet ettiğini öne sürdü.
Şovmen, “Ben kendisine böyle mesajlar atmadım” dedi.