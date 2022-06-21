HDP’li vekil, Van’daki gözaltı görüntülerini paylaştı: Tam bir korku imparatorluğu

HDP Van Milletvekili Tayip Temel’in yayımladığı görüntülere göre, Başkale’de K.A. adlı kişiyi gözaltına almak için evini basan askerler, otomatik tüfeklerle havaya ateş açtı.
Anadolu Ajansı, Van’da PKK’ya operasyonda 20 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.
HDP’li Temel’in yayımladığı ve bu operasyona ait olduğu düşünülen görüntülerde özel harekat timinin gözaltı sırasında dakikalarca havaya ateş açtığı, çevredeki kadınlarınsa çığlıklar attığı görülüyor.
Tayip Temel, duruma itiraz eden kadınların saldırıya uğradığını belirterek “Tam bir korku imparatorluğu oluşturma siyaseti” dedi.