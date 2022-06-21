HDP’li vekil, Van’daki gözaltı görüntülerini paylaştı: Tam bir korku imparatorluğu

Van’ın Başkale ilçesi Xaşkan Mahallesi’ne bağlı Sersul mezrasında K.A adlı yurttaşı gözaltına almak için gelen özel harekat polisleri havaya dakikalarca ateş açtı, duruma itiraz eden kadınları da darp etti…



Tam bir korku imparatorluğu oluşturma siyaseti… pic.twitter.com/htQCcPGb2Q