Feyzioğlu A Haber’de: Önce muhalefete sonra TÜSİAD’a salladı

Eski Türkiye Barolar Birliği başkanı Metin Feyzioğlu, A Haber’de muhalefet partilerine çıkışarak “CHP yönetimi HDP’ye gönülden bağlı” dedi.

TBB’nin geçen aralıktaki 36’ncı Olağan Genel Kurulu’nda sekiz buçuk yıllık Feyzioğlu dönemi bitmişti. Pandemiyi bahane ederek genel kurulu aylarca erteleyen Feyzioğlu, iktidarın barolarla ilgili yasa değişikliğine rağmen koltuğunu koruyamamıştı.

Yeni TBB Başkanı Erinç Sağkan’ın ‘travmayı atlatamadı’ dediği Feyzioğlu, şimdilerde mesaisini muhalefeti eleştirerek harcıyor.

İktidara yakın medyanın en şahinlerinden A Haber’e çıkan Feyzioğlu, baro seçimlerinde kendisinin karşısında yer alan grupları şu an muhalefet partilerinin bir araya geldiği platform olan ‘altılı masa’ya benzetti. Altılı masaya HDP’nin de dahil olduğunu iddia eden Feyzioğlu, “CHP yönetimi HDP’ye gönülden bağlı” dedi.

Bu noktada sözü Yargıtay’ın siyasi parti üyeliğini düşürdüğü eski CHP İstanbul il başkanı Canan Kaftancıoğlu’na getiren Feyzioğlu, “Avrupa’da herhangi bir mahkeme Kaftancıoğlu kararına doğru der” dedi.

Feyzioğlu, “Kaftancıoğlu CHP’de değil HDP’de barınabilir. Sözde soykırımı gider anarsınız, ana muhalefet partisinin İstanbul İl Başkanı olamazsınız sonra, HDP’de olursunuz” dedi. Feyzioğlu, CHP’nin yerel yönetimlere özerklik vadettiğini belirterek, “CHP parti programında var bu. Avrupa Konseyi özerklik şartına Türkiye çekinceler koymuştur” dedi.

Eski TBB başkanı, daha önce alkışladığı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan da ilham alarak TÜSİAD’a da sallamayı ihmal etmedi: “TÜSİAD mili bir duruş sergilemeli, açıklamalarına dikkat etmeli.”

TÜSİAD yönetimi AKP’nin ‘yeni ekonomi modeli’ni ve dış politikasını topa tutmuştu.