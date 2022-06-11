TBB başkanından, ‘Hedefte Erdoğan var’ diyen Feyzioğlu’na: Travmayı atlatamamış

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, eski başkan Metin Feyzioğlu’nun “Barolar Birliği Başkanı Erdoğan’ı devirmek istiyor” sözlerine “Bu travmanın artık bu noktaya gelmesini üzüntülüyle karşıladığımı ifade etmek istiyorum” dedi.

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TBB’nin geçen aralıktaki 36’ncı Olağan Genel Kurulu’nda Ankara Barosu başkanı olarak seçime giren Sağkan, 348 delegenin 182’sinin oyunu alarak sekiz buçuk yıllık Feyzioğlu dönemini bitirmişti.

Dün katıldığı bir televizyon programında konu açılınca Feyzioğlu’na meslektaşlarına kırgın olup olmadığı soruldu.

Eski TBB başkanı şöyle konuştu: “Hayır. Hiçbir kırgınlığım yok. Zaten bunun üstüne bir hizmet aşkıyla yanan bir insanım, hizmet ettim, o dönem benim için bitti, kapandı. Şimdi diyeceksiniz ki, neden eleştiriyorsun yeni yönetimi… Çok kısıtlı eleştiriyorum. Eleştirmeye girecek olsam bunun 10 katını, 100 katını hak edecek işler yapıyorlar ama başkaları yapsın istiyorum eleştiriyi. Bu arkadaşlarımızın talip olurken tek projeleri Metin Feyzioğlu’nun ‘altı benzemez’ olarak devirmek olduğu için, bir proje geliştirme durumunda değiller. Bunların bir tek ortak noktası vardı, Metin Feyzioğlu’nu gönderelim, yerine ne yapalım, başka projeleri yok. Seçildiği günden bu yana bu arkadaşlarımız, Metin Feyzioğlu’nu devirdik sıra diğer tek adamda. Doğrudan doğruya siyasettir bu. Metin Feyzioğlu’nu devirdik şimdi sıra Tayyip Erdoğan’ı devirmekte! Metin Feyzioğlu gitti, diğer diktatörün devrilmesine sıra geldi gibi… CHP’nin programlarına katılma, HDP’nin programlarına katılma… Özetle şu: benim üstümden, bana vurarak ve artık eleştiri sınırını çok zorlayan cümleler ve saldırılarda bulunarak siyasetlerine devam ettikleri sürece, ben de gördüğüm her şeyi değil, ama artık görmemenin mesleğime saygısızlık olacağını düşündüğüm fahiş konuları dile getiririm. Çünkü benle siyaset yapmaya devam ediyorlar, projeleri yok!”

‘Travmayı atlatamamış’

Aynı gün Gümüşhane’de bazı ziyaretlerde bulunan Sağkan’sa buna şöyle yanıt verdi: “Tabii ki seçimler kazanılır ve kaybedilir. Ancak kaybetmenin travmasını atlatamamış olmayı kamuoyunun takdirine bırakmak gerekiyor. Sayın birlik başkanı konuşmasında kendisini sayın cumhurbaşkanıyla eşitleyen bir söylemde bulundu. Bu travmanın artık bu noktaya gelmesini üzüntülüyle karşıladığımı ifade etmek istiyorum. TBB’nin siyasi iktidarlarla hiçbir zaman bir alıp veremediği durum olmaz. TBB bu ülkede hukukun üstünlüğünün sağlanmasında garanti merkezi olan bir kurumdur. TBB insan haklarının savunmasında yurttaşı yalnız bırakmayacak bir kurumdur. Bizim sınırlarımız, yetkilerimiz, görevimiz kanunla belirlenmiştir. TBB kanunla belirlenen görevlerini sorumluluklarını en iyi şekilde yapmaya çalışmaktadır.”