Akşam Postası / 20 Ekim 2022

Tek haneye doğru: Merkez Bankası’ndan bir faiz indirimi daha

Merkez Bankası (MB) politika faizini 150 baz puan daha düşürerek yüzde 10,5’e çekti. Para Politikası Kurulu açıklamasında kasım toplantısında da benzer bir adım atılacağı ve faiz indirim döngüsünün sona erdirileceği bildirildi.

AKP’den istifa eden Fakıbaba: Akşener’le konuştum, İYİ Parti’ye geçiyorum

AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, partisinden ve milletvekilliği görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, istifayla ilgili “Açıklamanın gerçekliğiyle ilgili teyit söz konusu değil” dedi.

Liz Truss’ın başbakanlığı iki ay sürmedi

Britanya Başbakanı Liz Truss istifa etti.

TTB Başkanı Fincancı’ya ‘terör’ soruşturması

Ankara başsavcılığı, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı’ya ‘PKK yayın organına açıklama’ gerekçesiyle ‘terör propagandası’ndan soruşturma başlattı.

AYM, CHP’nin ‘sansür yasası’ başvurusunu jet hızıyla gündemine aldı

AKP ve MHP’nin hazırladığı ‘dezenformasyonla mücadele yasası’ adı verilen ama gazetecilik meslek örgütlerinin ‘sansür yasası’ olarak adlandırdığı kanunun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından CHP, bunun 29’uncu maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurmuştu. Anayasa Mahkemesi, iptal talebini 26 Ekim’de ele alacak.

‘Z kuşağı’ anketi: CHP yedi ayda gözden düştü

ORC Araştırma’nın anketine göre, Z kuşağından CHP’ye oy vereceğim diyenler yüzde 13,4 azaldı.

Vergi uzmanı Bingöl: Motorlu taşıtlar vergisine en az yüzde 60 zam gelecek

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, ‘en iyimser tahmin’ olarak önümüzdeki yıl motorlu taşıtlar vergisinin yüzde 60 oranında zamlanacağını söyledi.

MB’ye ‘başkan yetiştiren’ Yeni Şafak şimdi de Fed’e akıl verdi

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi, faiz artışlarıyla kendi para birimi doları güçlendiren ABD Merkez Bankası’nın (Fed) hamleleriyle ilgili ”ABD bu dolar yükünü taşıyamaz” manşetini attı.

‘iPhone turizmini’ sekteye uğratacak düzenleme 1 Kasım’da devrede

Ticaret Bakanlığı, yurt dışından gelen yolcuların üç yıl içinde birden fazla telefon getirmesini önlemeye yönelik düzenlemenin 1 Kasım’da devreye alınacağını duyurdu.

Bozdağ: Anayasal düzenleme sadece 24’üncü maddede

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, başörtüsü tartışmalarıyla başlayan anayasal düzenleme hakkında konuştu. Bozdağ, tek bir madde üzerinde değişikliğe gideceklerini ve bunu 24’üncü maddeye bir fıkra ekleyerek yapacaklarını söyledi.