RTÜK, Erdoğan’ın ‘sürtük’ sözü için ‘rapora gerek olmadığına dair rapor’ hazırlamış

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, kurulun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Gezi Parkı eylemlerine katılan yurttaşlara “Sürtük” demesiyle ilgili ‘rapora gerek olmadığına dair rapor’ hazırladığını söyledi.

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Erdoğan, partisinin 1 Haziran’daki grup toplantısında şöyle demişti: “Olaylar İstanbul’da Gezi Parkı’ndaki birkaç ağacın kesildiği iddiasıyla alevlendirilmişti. Düşünün Dolmabahçe Valide Sultan Camii’nin içinde bu eşkıyalar, bu teröristler bira şişeleriyle, bira kutularıyla adeta caminin içini pislemişti. Bunlar böyle. Bunlar çürük, bunlar sürtük.”

Cumhurbaşkanının bu ifadesi toplumda infial yaratırken haber kanallarına iktidar eleştirisinden cezalar yağdıran RTÜK sessiz kalmıştı.

Bugün toplanan TBMM Yaşlılar ve Sorunlarını Araştırma Komisyonu’na sunum hazırlayan RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, şunları dedi: “Nefret dili söylemleriyle alakalı bizim uzmanlarımız, denetimleri yaparken ne bir siyasi parti adına hareket etmekte – zaten hepimiz kamu görevlisiyiz bu bağlamda bakıldığında – ne de herhangi bir siyasi partin in aleyhine hareket etmektedir ama sayın vekillerimizin bu konuda tespit etmiş oldukları net bir durum varsa bize iletmeleri durumunda biz ivedilikle konuyu incelemeye alacağımızı da burada ifade etmek isterim.”

Bunun üzerine CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, “Mesela ‘sürtük’ lafı için bir şey yaptınız mı hiç, kanalları incelediniz mi” diye sordu.

İslam’ın bu sorusundan sonra komisyon başkanı AKP İstanbul Milletvekili Erol Kaya, “Üslubu beyan, ayniyle insan yani…” dedi.

Daha sonra CHP’li İslam’ın Erdoğan’ın sözüyle ilgili soruyu tekrarlaması üzerine RTÜK Başkan Yardımcısı Uslu, şunları söyledi: “Efendim, onunla alakalı gerekli inceleme yapıldı ve uzmanımız tarafından herhangi bir rapora gerek duyulmadığına dair bir rapor oluşturuldu.”

CHP’li vekil Uslu’ya şöyle tepki gösterdi: “Yani ‘sürtük’ doğru mu diyor? Size de ‘sürtük’ denilebiliyor mu mesela?”

RTÜK başkan yardımcısının cevap verip vermediğine dair bir ifade tutanağa geçmedi.