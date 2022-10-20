Liz Truss’ın başbakanlığı iki ay sürmedi

Britanya Başbakanı Liz Truss istifa etti.

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6 Eylül’de, 8 Eylül’de ölen Kraliçe 2’nci Elizabeth’le görüşüp resmen başbakan olan Truss, istifasını, başkent Londra’da, başbakanın ofis ve konutunun bulunduğu Downing Sokağı 10 Numara’nın önünde açıkladı.

Seçildiği gün üzerine aldığı sorumlulukları yerine getiremediğini dile getiren Truss, durumdan Kral 3’üncü Charles’ı haberdar ettiğini, Muhafazakar Parti liderliğinden de istifa edeceğini söyledi.

Kraliçe Elizabeth’le.

Başbakanlığı 1,5 ay süren Truss, gelecek hafta içinde Muhafazakar Parti’nin yeni liderinin belirlenmesi için seçim yapılacağını duyurdu.

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Eski başbakan Boris Johnson, 7 Temmuz’da iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifa ettiğini, başbakanlık görevini ise yeni lider seçilene kadar sürdüreceğini açıklamıştı. Johnson’ın istifasının ardından iktidardaki Muhafazakar Parti üyelerinin yaptığı oylama sonucu 5 Eylül’de açıklanmış ve Liz Truss 81 bin 326 oy alırken, rakibi Rishi Sunak 60 bin 399 oyda kalmıştı. Böylece, parti içindeki liderlik yarışını kazanan Truss, aynı zamanda ülkenin yeni başbakanı olmaya hak kazanmıştı.

14 Ekim’de Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng görevden alınmış, dün İçişleri Bakanı Suella Braverman istifa etmişti. Dün akşam, parlamentoda İşçi Partisi’nin verdiği bir tasarı görüşülürken Muhafazakâr Parti’nin iç disiplinden sorumlu vekilleri bu oylamanın hükümete karşı güvenoyu olarak görülebileceğini belirterek, tüm partinin birlik içinde hareket etmesinin gerektiğini söylemişti. Oylamada kargaşa yaşanmış, sesler yükselmişti. Tasarı 230’a karşı 326 oyla reddedildi ve hükümetin tasarısı kabul edildi. Ancak vekiller arasında ‘güvenoyu‘ tartışması çıkmıştı.

Bugün, Muhafazakâr Partili Sheryll Murray’nin Başbakan Liz Truss’a karşı güvensizlik oyu mektubunu sunmasıyla ülkedeki siyasi kriz derinleşmişti.

Mektubu Muhafazakâr Parti’nin 1922 İcra Komitesi’nin başkanına ileten Murray, “Liz Truss için büyük umudum vardı ama dün gece olanlardan sonra (onun) pozisyonu savunulamaz hale geldi ve Sir Graham Brady’ye (güvensizlik oyu) mektubu sundum” dedi.

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