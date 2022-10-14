Britanya’da Başbakan Truss, maliye bakanını görevden aldı

Britanya Başbakanı Liz Truss, Kwasi Kwarteng maliye bakanlığı görevinden aldı. Kwarteng, Twitter’dan Truss’ın talebiyle görevinden ayrıldığını duyurdu. Yeni maliye bakanı Jeremy Hunt oldu.

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Britanya hükümeti, 23 Eylül’de ülkede toplam 45 milyar sterlini bulacak vergi indirimlerinin uygulanmasına hazırlanıldığını açıklamıştı. Bu durum, ülkenin dış borçlanmasının yükseleceği yönündeki beklentileri artırarak sterlinin sert değer kayıpları yaşamasına neden olmuştu. Ekonomik planlara yönelik sert eleştirilerin ardından hükümet, yüzde 45’lik en yüksek gelir vergisi oranını kaldırma planından vazgeçmişti.

Kwarteng, Twitter’dan paylaştığı ve Truss’a hitaben yazdığı mektubunda, görevinden alındığını doğruladı: “Benden bakanınız olarak rolümden istifa etmemi istediniz, ben de kabul ettim.”

Maliye bakanı olarak görev yapmanın bir onur olduğunu dile getiren Kwarteng, “Başarınız bu ülkenin başarısıdır ve size iyi dileklerimi iletiyorum” dedi.

Böylelikle, 38 gün görevde kalan Kwarteng, Britanya’da 1970’ten bu yana en kısa süre görev yapan maliye bakanı oldu.

Kabinedeki görevine son verilen Kwarteng’in yerine Jeremy Hunt atandı.