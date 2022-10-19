Britanya İçişleri bakanı istifa etti

Britanya İçişleri Bakanı Suella Braverman bugün akşamüstü istifa etti. Yerine eski Ulaşım bakanı Grant Shapps gelecek.

Fotoğraf: Reuters

Braverman, Twitter üzerinden de paylaştığı istifa mektubunda, “Herkes için çalkantılı bir döneme doğru gittiğimiz açık. Bu hükümetin gidişatı hakkında endişelerim var” diye yazdı.

Braverman, henüz görevde bir buçuk ayını dolduran Başbakan Liz Truss tarafından eylülde İçişleri Bakanlığı’na atanmıştı.

BBC’nin aktardığına göre Brexit’in savunucularından olan 42 yaşındaki Braverman, aynı zamanda izinsiz göçmenlerin Ruanda’ya gönderilmesi planının da güçlü destekçilerindendi.

Yeni İçişleri Bakanı Grant Shapps ise başbakanlık yarışında Truss’ın karşısındaki Rishi Sunak’ın ana destekçilerindendi. Truss başbakan olduktan sonra Snapps’ı, devam ettiği ulaşım bakanlığı görevinden almıştı.

‘Bir hata yaptım, sorumluluğu kabul ediyorum ve istifa ediyorum‘

Braverman, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün erken saatlerde, politika katılımının bir parçası olarak ve göçle ilgili hükümetin politikasına destek toplamak amacıyla kişisel e-postamdan parlamentodaki güvenilir bir meslektaşıma resmi bir belge gönderdim. Bu teknik bir kural ihlali teşkil ediyor. Bildiğiniz gibi, belge yakında yayınlanacak göçle ilgili bir Bakanlar Kurulu yazısı taslağıydı. Büyük bir kısmıyla ilgili zaten milletvekillerine bilgi verilmişti. Yine de görevi bırakmam doğru olur.”

‘Hatasını fark eder etmez bunu hızla resmi kanallara bildirdiğini’ belirten Braverman, İçişleri Bakanı olarak konumu itibarıyla yapılacak ‘en doğru şeyin istifa etmesi’ olduğunu kaydetti.

Suella Braverman, şunları dedi: “Hata yapmamış gibi davranmak, yaptığımızı herkes göremiyormuş gibi devam etmek ve her şeyin sihirli şekilde düzeleceğini ummak ciddi bir siyaset değildir. Bir hata yaptım, sorumluluğu kabul ediyorum ve istifa ediyorum.”

Mektubunda, ayrıca, Truss hükümetinin gidişatı hakkında endişeleri olduğunu vurgulayan Braverman, hükümetin seçmenlere vaatlerini yerine getirmediğini söyledi.

Braverman, 13 Şubat 2020’den İçişleri bakanı olarak atandığı 6 Eylül tarihine kadar Britanya başsavcısı olarak görev yapmıştı.

Başbakan Truss’ın, 14 Ekim’de görevden aldığı Maliye bakanı Kwasi Kwarteng de 38 gün bu görevde kalmıştı.