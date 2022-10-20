Afife Ödülleri verildi: İçimize korku salanlar, hiçbir şey olmamış gibi gidemeyecek

Sahneye çıkan ilk Müslüman Türk kadını Afife Jale’nin adını yaşatan 24’üncü Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri, dün akşam düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Yılın en başarılı kadın oyuncusu ödülünü Pınar Güntürkün, yılın en başarılı erkek oyuncusu ödülünü Yiğit Özşener aldı.

Fotoğraflar: Afife Tiyatro Ödülleri

Pandemi nedeniyle iki yıl aradan sonra yeniden verilmeye başlanan Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nde toplam 16 dalda ödül verildi. Ödüller Haliç Kongre Merkezi’nde Nezaket Erden ile Ali Yoğurtçuoğlu’nun sunuculuğunu yaptığı törenle sahiplerini buldu

Türk tiyatrosunu geliştiren ve dönüşümünde öncü olan oyun yazarlarına verilen Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü’ne ‘Gomidas‘ isimli oyunuyla Ahmet Sami Özbudak layık görüldü.

Ahmet Sami Özbudak

Komedi ya da müzikal dalındaki oyunlara verilen Haldun Dormen Özel Ödülü’nü ‘Amadeus’ kazanırken, tiyatro tarihine geçen ustalara takdim edilen Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü ise Engin Uludağ’ın oldu.

Zihni Göktay – Engin Uludağ

Jüriye sitem etti, dakikalarca ayakta alkışlandı

Tiyatronun gelişmesine katkıda bulunan isimlere verilen Yapı Kredi Özel Ödülü de 57 yıldır sahnelerde olan Zihni Göktay’a verildi. Göktay, ödülünü alırken jüriye de sitemde bulundu. 73 oyunda oynayan Göktay kendisine şimdiye kadar hiç Afife Jale ödülü verilmemesine gönderme yaparak “Hiç olmazsa gider ayak bu ödüle sahip olmanın gururunu yaşıyorum” dedi. Göktay, bu sözlerinin ardından salondakiler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

Gökhan Şeşen – Burhan Şeşen

‘Yoksulluğun kader olmadığı ülkeyi sanatseverler ve sanatçılar yaratacak’

Yılın en başarılı sahne müziği ödülüne İki Efendinin Uşağı oyunuyla Burhan Şeşen ve Gökhan Şeşen layık görüldü. Şeşen ödül konuşmasında bu ortamı Türkiye’nin bütün kentlerine, kasabalarına, köylerine taşımazlarsa yaptıkları işin eksik kalacağını söyleyerek şunları söyledi:

“Yoksulluğun kader olmadığı, maden kazalarında işletmelerden doğan ölümlerin de kader olmadığı bir ülkeyi biz burada bulunan sanatseverler ve sanatçılar yaratacağız. Bakmayın diğerlerinin boş konuşmalarına, bunu yapacak olan bizleriz. Şarkılarımızla, tiyatrolarımızla, sinemalarımızla, kitaplarımızla bunu yapacak olan bizleriz. Ödülü pandemi sürecinde devletin umursamazlığı yüzünden hayatını kaybeden bütün müzisyen dostlarım için alıyorum.”

Yılın en başarılı kadın oyuncusu ödülü ‘Herkes Kocama Benziyor’ oyunuyla Pınar Güntürkün’ün olurken, yılın en başarılı erkek oyuncusu ödülü de ‘Aşınma‘ oyunundaki tek kişilik performansıyla Yiğit Özşener’e verildi.

Yiğit Özşener

‘Asıl korku korkmaktan korkmak’

Özşener, eğer bir ödül alacaksa ‘Aşınma’yla almak istediğini belirttiği ödül konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Korku hükümdarlığına mahkum edildiğimiz, onun bütün zulmünü yaşadığımız bir zaman diliminde ‘asıl korku korkmaktan korkmak’ diyen bir oyunun sizin takdirinizi kazanmış olması yalnız olmadığımız anlamına geliyor. Bu yüzden sizlerin sayesinde daha gür bir sesle söyleyebilirim sanırım: Evet Şahika Tekand sen haklısın, bu korkuyu içimize salan; öyle sapasağlam, dertsiz, bize çektirdikleriyle gamsız kedersiz, hiçbir şey olmamış gibi her şeyi ardında bırakıp gidemeyecek.“

Ödül alan diğer isimler şöyle:

Yılın en başarılı oyunu: Vişne Bahçesi-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları

Yılın en başarılı yönetmeni: Aslı Öngören-İki Efendinin Uşağı

Yılın en başarılı yardımcı kadın oyuncusu: Nihal Geyran Koldaş-Nora 2

Yılın en başarılı yardımcı erkek oyuncusu: Fatih Sönmez-Actıng

Yılın en başarılı sahne tasarımı: Efter Tunç-Vişne Bahçesi

Yılın en başarılı ışık tasarımı: Yakup Çartık-Toz

Yılın en başarılı hareket düzeni (koreografisi): Tuğçe Ulugün Tuna-Vişne Bahçesi

Yılın en başarılı giysi tasarımı: Eylül Gürcan-İki Efendinin Uşağı

Yılın en başarılı genç kuşak sanatçısı: Sena Başdoğan-Daha İyi Günlerimiz Olmuştu