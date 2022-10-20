Kulis: Vitrin yenileme çalışmaları başladı; CHP ve İYİ Parti ‘sürpriz transferler’ yapacak

ALTAN SANCAR

AKP ve İYİ Parti’nin bir hafta içinde gerçekleştirdiği vekil transferleriyle partilerin ‘vitrin yenileme’ çalışmaları seçim döneminden önce başladı. Siyasi parti kulislerinde transfer ve yenileme çalışmalarının hızlanarak devam etmesi bekleniyor.

Fotoğraf: Arşiv

CHP’den istifa ederek geçtiği Memleket Partisi’nden de istifa eden Mehmet Ali Çelebi’nin son durağı AKP oldu. Çelebi’ye rozetini AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan taktı.

Çelebi’nin transferinin bir gün ardından ise AKP Şanlıurfa Milletvekili Eşref Fakıbaba hem partisinden hem de vekillikten istifa ettiğini duyurdu. Fakıbaba’nın yeni adresi ise İYİ Parti oldu. Öte yandan İYİ Parti Habertürk yazarı Kürşad Zorlu ve eski AKP’li vekil Turhan Çömez’i de transfer etti.

Uzun bir süredir partilerin il ve ilçe teşkilatları düzeyinde devam eden partiler arası geçişler, üst düzeye tırmanmış oldu.

Diken’in AKP, CHP ve İYİ Parti kulislerinden edindiği bilgilere göre hem partiler arası hem de dışarıdan yeni isim transferleri sürecek.

İYİ Parti’nin önünüzdeki dönemde hem hâlâ AKP üyesi olan bazı önemli isimleri hem de dışarıdan toplumda tanınan siyasetçi, bilim insanı ve kanaat önderlerini partisine katması bekleniyor.

İYİ Parti: AKP’ye ‘istifa kurumu hatırlatılacak

İYİ Parti’lilere göre bu transferlerle ‘hem AKP içindeki çözülme gözler önüne seriliyor hem de AKP’de tabu olan istifa kurumu’ yeniden hatırlanıyor.

Parti kurmaylarına göre Fakıbaba’nın İYİ Parti’ye geçmesi, AKP içinde istifayı düşünenleri de cesaretlendirmiş durumda.

İYİ Partili bir isim önümüzdeki aylara dair şunları dedi: “Muhalefetten partilerle dirsek teması kuran hem vekil hem de eski vekil çok sayıda AKP’li var. AKP istifaya ‘af talebi’ diyerek bu kurumun işletilmesini engellemek istedi, Eşref Bey’in çıkışıyla bu kurum hatırlanmış oldu. Yakında başka sürprizler de olacak.”

İYİ Partili isim seçim sürecine kadar partilerinin ‘sürpriz isimlerle’ güçleneceğini söylüyor.

AKP’liler ‘yenilenme ve gençleştirme’ hedefliyor

Bir vekil transfer edip, bir vekil kaybeden AKP’deyse istifadan habersizliğin şaşkınlığı var. Fakıbaba’nın istifası için “Uzun süredir gönül bağı kopmuştu” yorumları gelirken parti yetkililerinin istifayı sosyal medyadan öğrendiği aktarılıyor.

Çelebi’nin AKP’ye katılmasını ‘transfer’ olarak görmediklerini belirten AKP bir isim “Mehmet Ali Çelebi kendisinin inandığı değerlerle çelişmediğini söylediği yere geldi. Bunu kendisi de dillendiriyor. Bu bir transfer değil, taraf seçimi” diyor.

AKP’liler seçim dönemiyle birlikte parti vitrininde ‘yenilenme ve gençleştirme’ olacağının altını çiziyor.

CHP, partiye bilim insanlarını alacak

Öte yandan CHP’deyse gözler kasıma çevrilmiş durumda. Britanya ziyareti hazırlıklarını sürdüren Kılıçdaroğlu’nun kasımda ekonomiye ve bilime dair transferler yapabileceği belirtiliyor.

Britanya ve Almanya ziyaretlerinde de bilim ve ekonomi alanındaki isimlerle görüşeceği aktarılan Kılıçdaroğlu’nun burada siyasi partilerden bazı isimlerle görüşmesi de olası görünüyor.

CHP’den edinilen bilgilere göre ekonomiye dair vaatlerini kasım ayında duyurmasıyla Kılıçdaroğlu’nun sosyal medyadan yaptığı çıkışlar ‘ete kemiğe bürünecek.’

Kasımdaki açıklamayla birlikte çeşitli dallardan Türkiye’nin de yakından tanıdığı çok sayıda bilim insanının CHP’ye katılacağı belirtiliyor. Bazı isimlerle görüşmeler yapıldığını aktaran CHP’li bir isim, “Vaatlerimize paralel olarak bunların yürütücüsü olmaya aday çok sayıda isim de partimize katılacak. Kasım ayını bekleyin derken boşuna demiyoruz” ifadelerini kullanıyor.