Vergi uzmanı Bingöl: Motorlu taşıtlar vergisine en az yüzde 60 zam gelecek

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, ‘en iyimser tahmin’ olarak önümüzdeki yıl motorlu taşıtlar vergisinin yüzde 60 oranında zamlanacağını söyledi.

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Ağustos 2022 itibariyle trafiğe kayıtlı otomobil, minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon ve motosiklet sayısı 23,9 milyon. Bu araç sahipleri her yıl motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ödüyor. MTV tutarı, cumhurbaşkanı yetki kullanmadığı sürece yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanıyor.

Cumhurbaşkanı yetki kullandığındaysa yeniden değerleme oranının yüzde 50 fazlasını geçmemek, yüzde 20’sinden az olmamak üzere yeni oranlar tespit edebiliyor. Taşıt değerlerini ayrı ayrı veya birlikte yeniden belirlemeye yetkilidir. Örneğin yeniden değerleme oranı yüzde 100 oranında gerçekleşti. Cumhurbaşkanı artış oranı ile ilgili hiç yetki kullanmazsa MTV bu oranda artar. Cumhurbaşkanı yetki kullanmak isterse, MTV artış oranı yüzde 20 ila yüzde 150 oranları (bu oranlar dahil) arasında olabilir.

Kendisine ait vergiyedair.com‘da 2018’den bu yana gelen verileri inceleyen Bingöl, 2023 yılında motorlu taşıtlar vergisinin 2022 yılına göre yüzde 60-70 civarında artacağını öngördü.

2023 merkezi bütçe teklifini inceleyen Bingöl, “2023 yılında MTV tahsilatının 38 milyar 787 milyon TL olması öngörülüyor. Bunun anlamı, 2023 yılı MTV tahsilat tutarı 2022 tahsilat tutarına göre yüzde 64,25 oranında artacaktır. Bu oranda tahsilat hedefine ulaşabilmek için MTV oranlarının en az yüzde 60 oranında artırılması gerekecektir” dedi.