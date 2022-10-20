ABD: İran Ukrayna’da fiilen sahada, silah satmasını zorlaştıracağız

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, İranlı askeri personelin Rusya’nın Kiev’i bombalamasına yardım ettiğini söyleyerek “İran şu anda sahada, doğrudan savaşa müdahil” dedi.

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Kirby, Zoom üzerinden düzenlediği brifingde, ABD dış politikasına ilişkin Beyaz Saray muhabirlerine bilgiler verdi.

AA’nın haberine göre uzun zamandır Rusya’nın İran’dan dron alabileceğine ilişkin uyardıklarını hatırlatan Kirby, şunları dedi: “Rusya, İran’dan aldığı İHA’ları Kırım’a sevk etti. Bugün, Kırım’da konuşlu Rus askeri personelinin İran pilotlarını kullandığını ve bunu Kiev’deki hava saldırılarında kullandıklarını teyit ediyoruz. İran askeri personelinin Kırım’da sahada olduğunu ve bu operasyonlarda Rusya’ya yardım ettiğini biliyoruz.”

Kirby, Rusya’nın bugüne kadar İran’dan onlarca İHA aldığını ve bu sevkiyatın devam edeceğini aktararak “Dahası, Rusya’nın mühimmat yokluğundan ötürü ileride, İran’dan karadan karaya füzeler gibi konvansiyonel silahlar satın almasından endişe ediyoruz” dedi.

‘Silah satmasını zorlaştıracağız’

Kirby, İran yapımı İHA’ların Ukrayna’da hem askeri hem de sivil hedeflere karşı kullanıldığını söyleyerek şöyle devam etti: “İran ve Rusya, İran’ın Rusya’ya dron verdiğini inkar ederek yalan söylüyor. Bu ülkeler, tüm dünyaya yalan söyleyebilirler ancak gerçeği gizleyemezler. İran şu anda sahada, doğrudan savaşa müdahil.”

ABD’nin hem İran’a hem de Rusya’ya sert yaptırımlarını sürdüreceğini söyleyen Kirby, “İran’ın Rusya’ya silah satmasını zorlaştıracağız” diye konuştu.