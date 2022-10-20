Avrupa Birliği, Rusya’ya İHA tedarik ettiği için İran’a uygulanacak yaptırımlarda anlaştı

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Rusya’ya insansız hava aracı (İHA) tedarik ettiği gerekçesiyle İran’a uygulanacak yeni yaptırımlar üzerinde anlaştı.

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Ukrayna, Rusya’yı kamikaze İHA olarak nitelendirilen İran yapımı Shahed-136 İHA’larını kullanmakla suçluyor. İran, Rusya’ya İHA tedarik ettiğini, Rusya’ysa İran yapımı İHA kullandığını reddediyor.

Çekya yürüttüğü AB dönem başkanlığı da İHA’ların satışında rol oynayan kurum ve kişilere yaptırım uygulanacağını açıkladı.

EU states decided to freeze the assets of 3 individuals and 1 entity responsible for drone deliveries; the EU is also prepared to extend #sanctions to 4 more Iranian entities that already featured in a previous sanctions list. #EU2022CZ — EU2022_CZ (@EU2022_CZ) October 20, 2022

Başkanlığın açıklamasında şunlar dendi: “AB büyükelçileri, Ukrayna’ya düzenlenen saldırılarda kullanılan İran menşeli İHA’ların satışında rol oynayan kurumlara uygulanacak yaptırımlar konusunda anlaştı. AB ülkeleri üç kişinin ve İHA’ların teslimatından sorumlu bir kurumun varlıklarının dondurulması konusunda anlaştı. Bu önlemler hakkında daha önce yaptırım kararı alınmış dört İran kurumunu da içerecek şekilde genişletilebilir.”