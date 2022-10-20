Hacettepe Üniversitesi, KDV teşvikini amaç dışı kullanmış

ALTAN SANCAR

Hacettepe Üniversitesi’nin Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) birimine sağlanan KDV teşvik belgesinin amacı dışında kullanıldığı ortaya çıktı. Üniversitede öğrencilerin kullanımı için alınan ekipmanlar, yönetmeliğe aykırı olmasına rağmen birim üzerinden ihale edilerek KDV’den muaf tutulmuş.

Fotoğraf: Facebook

Diken’in ulaştığı bilgi ve belgelere göre, ‘A133916’ numaralı yatırım teşvik belgesiyle bilimsel araştırmalar için kullanılacak ürünlerin alımında üniversiteye KDV teşviki sağlandı. Teşvik belgesine göre alınacak ürünlerin bilimsel araştırmalar için kullanılacak olması zorunlu koşuldu. Listede makine ve teçhizat isimlerine yer verilerek, bu ürünlerin BAP birimine alınacak olması, yani araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde kullanılması kaydıyla KDV’den muaf tutulacağı belirlendi.

Teşvik listesinde yer alsa dahi BAP birimi için teçhizat ve makine alımlarında KDV muafiyeti uygulanmayacağı da tebliğler ve belgeyle belirlendi. Üniversite ve BAP birimi yönetimiyse tebliğe aykırı davranarak teşvik belgesinde yer alan çok sayıda makine ve teçhizatı BAP birimi üzerinden temin ederek öğrencilerin kullanımına sundu.

Üniversite ve BAP yönetimi,

1 Aralık 2020’ta 2020/627711 ihale numarasıyla pazarlıkla aldığı sekiz mikroskobu Biyoçeşitlilik Araştırma Merkezi ve Müzesi’nde

27 Aralık 2017’de 2017/669259 ihale numarasıyla pazarlıkla aldığı beş kalem laboratuvar cihazı gıda mühendisliği öğrenci laboratuvarında

19 Haziran 2019’da 2019/279403 ihale numarasıyla pazarlıkla aldığı Elektro Spin Rezonans Spektrometre Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği’nde

2 Kasım 2020’de 2020/577541 ihale numarasıyla pazarlıkla aldığı İkiz Bobin Uyarımı için Transkraniyal Manyetik Stimülatör Sistemi Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde kullanımda

23 Aralık 2019’da 2019/676955 ihale numarasıyla aldığı Simulasyon Diş Ünit Sistemi Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde

23 Aralık 2019’da 2019/178858 ihale numarasıyla aldığı Simulasyon Diş Ünit Sistemi Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde kullanımda bulundurmaya devam ediyor.

KDV tebliğine göre KDV teşvikiyle alınacak makine ve teçhizatların hangi amaçla kullanılacağının araştırılması gerekiyor. Amacı dışında kullanımların tespit edilmesi halinde zamanında alınamayan KDV, ilgili kurumdan gecikme cezasıyla birlikte tahsil ediliyor.

Görüştüğümüz üniversite yetkilileri de temin edilen cihazların öğrencilerin kullanımında olduğunu doğrularken, bu yola neden başvurulduğuna dair açıklama yapmaktan kaçındı.