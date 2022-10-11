Meğer alışkanlıkmış: Hacettepe’de önce iş sonra ihale geleneği

ALTAN SANCAR

Hacettepe Üniversitesi, Altus Organizasyon’a yaptırılan bir sempozyumun ücretini ödeyebilmek için sempozyumdan yedi ay sonra ihale düzenlemiş. İhaleyi düzenleyen adresse adı ve yöneticileri çok sayıda usulsüzlüğe karışan Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) birimi.

Fotoğraf: Facebook

Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (HÜGO) 11-12 Nisan 2013 tarihlerinde üniversitenin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü öğretim görevlisi Doç. Dr. Mehmet Murat Erdoğan yöneticiliğinde bir proje için ‘Avrupa’da Göç, İslam ve Çokkültürlülük Sempozyumu’ düzenledi.

Sempozyumun organizasyon işleri için Altus Organizasyon‘la 5 Nisan 2013 tarihinde 125 bin 530 liralık sözleşme imzalandı. Ankara’da JW Marriott Otel’de düzenlenen sempozyum planlandığı gibi düzenlendi ve sona erdi. O dönem üniversitenin rektörü olan Prof. Dr. Murat Tuncer ‘sempozyumdaki başarı’ nedeniyle HÜGO yetkilileri ve Prof. Dr. Erdoğan’ı tebrik etti.

Ne var ki Altus Organizasyon etkinliğin üzerinden aylar geçmesine rağmen sözleşmede belirtilen ödemesini alamadı. Bunun üzerine Ankara 35’inci Noterliği aracılığıyla 18 Haziran 2013’te üniversiteye ödeme ihtarnamesi gönderildi. Şirket 13 Temmuz 2013 tarihine kadar ücretin ödenmemesi halinde yasal yollara başvuracağının üniversite yönetimine iletti.

İhtarname üzerine çözüm yolu arayan üniversite yönetimi, ödenecek tutarın göstermelik bir ihaleyle BAP biriminden karşılanmasına karar verdi. Bunun üzerine nisanda düzenlenen sempozyum yeni düzenlenecekmiş gibi 19 Kasım 2013’te ihaleye çıkarıldı.

Etkinlikten yedi ay sonra davet üzeri pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek ihaleye üç şirket davet edildi, ancak ihaleye iki şirket katıldı. Bunlardan ikisi de Altus değildi.

İhale komisyonunda projesi gereği sempozyumu düzenleyen Doç. Dr. Mehmet Murat Erdoğan, Prof. Dr. Nuray Emir Akbulut, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’ndan Murat Akbay, BAP Birim Müdürü Erdal Memilioğlu, Prof. Dr. Ayşe Livanelioğlu ve Dr. Muhammet Özgehan yer aldı.

İhaleye davet edilen ve en düşük teklifi vererek ihaleye kazanan şirketse 374 bin liralık teklifiyle, ihale yetkilisi olan Dr. Muhammet Özgehan’ın yönetim kurulu başkan yardımcısı olduğu Hacettepe Bilişim İletişim Turizm Danışmanlık Yayıncılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi oldu.

Diken’e bilgi veren bir üniversite kaynağının aktardığına göre ihalenin amacı Altus’un borcunu ödemek için göstermelik ihaleyle BAP biriminden para çıkarmak. Özgehan’ın yönetim kurulu başkan yardımcısı olduğu şirkete gidecek paranın KDV ödemesi sonrası Altus’a gittiğini belirten kaynak, “Zaten savcılık da bunun tespitini yapıyor ve dava açıyor” dedi.

İsimsiz şikayetle inceleme

Üniversite yönetimi ve ihale komisyonu her şey çözüldü zannederken isimsiz bir şikâyetle ihale hakkında inceleme başlatıldı. Başlatılan inceleme davaya dönüştü ve Akbulut ile Akbay hakkında ‘görevi kötüye kullanma’ ve ‘kamu görevlisinin resmi evrakta sahteciliği’ suçlarından Ankara 31’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Öte yandan yine 19 Kasım 2013’te düzenlenen bir diğer ihaleye de yine Dr. Muhammet Özgehan’ın yönetim kurulu başkan yardımcısı olduğu Hacettepe Bilişim İletişim şirketi katılarak bu ihaleyi de 179 bin TL bedelle kazandı. Bu ihalenin komisyonunda da Özgehan yer aldı. Bu ihale nedeniyle de Özgehan’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi hakkında ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla dava açıldı.

Dikkat çekici olansa ilerleyen yıllarda benzer uygulamaların üniversitede yeniden yapılmasına rağmen herhangi bir soruşturma açılmaması.

Ne olmuştu?

Diken, Hacettepe Üniversitesi’nin 7 Temmuz 2017 tarihinde üniversitenin 50’inci yıl şenlikleri için hazırlanan belgeselin ihalesinin gösterimden günler sonra düzenlendiğini ortaya çıkarmıştı.

Bugün üniversitenin BAP biriminin başında bulunan Perran Varol, geçtiğimiz aylarda Diken’e açıklamasında döneminde ihalede usulsüzlük yapıldığı mahkeme kayıtlarına giren ve bir dönem FETÖ suçlaması ile yargılanıp beraat eden Rektör Tuncer döneminde ‘sürgünde’ olduğunu belirtmişti.

Tuncer’in görevden alınması ile BAP birimine döndüğünü belirten Varol da Tuncer döneminde olduğu gibi önce işi yaptırıp sonra ihale yaptırdı.