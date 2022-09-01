Adli yıl açılış töreninin yayıncılığını ‘kapan’ AKP’ye yakın şirket Sağkan’ı sansürledi

ALTAN SANCAR

Yargıtay’da düzenlenen 2022-2023 Adli Yıl Açılış Töreni’nde Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuşması canlı yayınlanırken, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan’ın konuşması canlı yayınlanmadı.

Sağkan’ın konuşmasının canlı yayınlanmamasının nedenininse iktidardan 10 yılda 16 kamu ihalesi alarak toplam 13,2 milyon TL’lik gelir elde eden Altus Organizasyon’un yayını sağlamaması.

Fotoğraf: AA

Törende yargıyı temsilen hem savunma hem de yargı makamı adına her yıl konuşmalar düzenleniyor. Bu yılki törende de aynı şekilde konuşmacılar kürsüye çıkarak konuştu. Erdoğan ve Akarca’nın konuşması canlı yayınlanırken TBB Başkanı Sağkan’ın konuşması canlı yayınlanmadı, üstelik etkinliği canlı yayınlayan kanal ve ajanslara da verilen frekanstan da aktarılmadı.

Sağkan’ın konuşması ANKA Haber Ajansı’nın kendi imkanlarıyla düzenlediği çekimle kamuoyuna ulaşırken Erdoğan ve Akarca’nın konuşması organizasyon için verilen yayın frekansından canlı olarak aktarıldı.

Öte yandan canlı yayını sağlayan firma AKP döneminde kurulan ve birçok kamu ihalesini kazanan Altus Organizasyon.

Diken’in edindiği bilgilere göre şirket tarafından ajans ve kanallara verilen frekanstaki yayın akışından Sağkan’ın konuşması gönderilmedi. Altus’un organizasyonu canlı olarak yayınlamasının nedenininse Erdoğan’ın konuşması olduğu öğrenildi.

Kısa sürede yükseliş

AKP Milletvekili Ali İhsan Arslan’ın ‘gayri resmi sahibi’ olduğu iddia edilen şirketin sahibi olarak Mehmet Fatih Öztürk görülüyor. 20 Ağustos 2007’de kurulan şirketin kuruluş sermayesi 100 bin YTL olarak görülüyor.

Altus, Erdoğan’ın göreve başlama törenini de düzenleyen şirket.

2007’den sonra farklı tarihlerde sermaye artıran şirketin 2019 yılı itibariyle sermayesi 16 milyon 393 bin 800 liraya yükseldi.

Şirketin, 2011-2021’de 10 yıllık süreçte toplam 13 milyon 200 bin liralık sözleşmeye imza attığı biliniyor.

Şirket uzunca bir süredir AKP’nin mitinglerini organize ediyor. İnternet sitesindeki bilgilere göre Altus Organizasyon Avrasya Tüneli, Keçiören Metrosu, ASELSAN Harp Teknoloji Merkezi, Trans Anadolu doğal gaz boru hattı, Osmangazi Köprüsü açılış törenlerini düzenledi.

Yine şirketin sitesindeki bilgilere göre 13’üncü İslam Zirvesi, G-20 Antalya toplantısı, Çanakkale 100’üncü yıl anma törenleri de Altus Organizasyon tarafından düzenlendi.

Büyükelçiyle Venedik turu

Erdoğan’ın eski basın danışmanı ve şu anki Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş’ın Ocak 2020’deki Twitter paylaşımında göre Altus’un sahibi Fatih Öztürk herhangi bir miting ya da etkinlik organizasyonu olmamasına rağmen büyükelçiyle Venedik sokaklarını turlamış.

Herhangi bir miting ya da etkinlik organizasyonu olmamasına rağmen #Altus’tan Fatih Öztürk, hafta sonunda İtalya’daydı. #Limon’dan @yasinbecek, #MyStaff’tan Emrah Türköz eşliğinde yedi saatte ‘devr-i Roma’ yaptık. 😊 pic.twitter.com/mcQgqZwsqx — Lutfullah Goktas (@lutfullahgoktas) January 13, 2020

Organizatörler Gül’e mektup yollamıştı; Kılıçdaroğlu, Meclis gündemine getirmişti

Dönemin CHP grup başkan vekili Kemal Kılıçdaroğlu, 2009’da Meclis’e verdiği soru önergesinde Altus’u gündeme getirmişti. Kılıçdaroğlu o dönem verdiği önergede “Neden Erdoğan’ın ve bakanların işleri özellikle Altus’a hem de daha pahalıya veriliyor?” diye sormuştu.

‘Bir grup organizasyon şirket sahibi’ imzasıyla 7 Eylül 2009’da dönemin cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e bir gönderilen şikayet dilekçesinde de Altus’tan şikayetçi olunmuştu. Mektupta, dönemin başbakanı Erdoğan’ın katıldığı tüm törenlerin organizasyonu bu firmanın düzenlediği ve haksız rekabet yarattığı öne sürülmüş ve şirketin işleri nasıl aldığı ise şöyle anlatılmıştı: “Diyelim ki bir şirket ya da kamu kurumu bir tesisin açılışını yapacak. Yöneticileri açılış ile ilgili tüm organizasyonları kendi şerefiyelerine göre hazırlıyorlar ve sayın Başbakan da davete geliyor. Devreye hemen Mücahit Aslan giriyor, yöneticileri arıyor güvenlik nedeniyle organizasyonu ALTUS şirketinin yapmasını istiyor. Mecburen iş ALTUS’a ve çok daha pahalıya veriliyor.”