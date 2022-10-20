Ekonomistlerden faiz yorumları: Kapsamlı analiz izlenimi vermeye çalışmışlar

Merkez Bankası’nın yüksek enflasyona rağmen, ekonomik aktivitede yavaşlamayı gerekçe göstererek bir kez daha faiz indirmesi ekonomistlerin tepkisi çekti. Uzmanlar kararın gerekçesine dair farklı yorumlar getirdi.

Fotoğraf: AA

Dünyanın büyük merkez bankaları enflasyonla mücadele etmek için faiz oranlarını artırırken, Türkiye’de Merkez Bankası büyüme odaklı politikası doğrultusunda yüzde 80’i aşan enflasyona rağmen faiz indiriyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘yeni ekonomik model’ olarak tarif ettiği, düşük faiz, yüksek kur politikasında ihracatın artması, bunun sayesinde cari fazla verilerek, oluşacak döviz bolluğuyla döviz kurları ve enflasyonun düşürülmesi hedefleniyordu. Ama hiçbir beklenti karşılık bulmadı. Yatırımcılar uygun kredi bulmakta zorlanırken, halkın enflasyon yükü her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

Yedi ay aradan sonra faiz indirimine kaldığı yerden ağustosta devam eden banka, bugün de beklentilerin üzerinde 150 baz puan indirdi. Politika faizi yüzde 10,5’e düşerken, ekonomistlerden de tepki gecikmedi.

Bazı ekonomistlerin Twitter’daki paylaşımları şöyle:

Çok yazık; ücretini TL olarak alan, tasarrufunu TL, emeklilik birikimlerini TL tutanlar göz göre göre yoksullaştırılıyor.

Gelecek bir yılda enflasyonu resmi belgelerde % 25'te gören bürokratlar, faizi bugün 1.5 puan indirirken, gelecek ay da 1.5 puan indirerek % 9'a çekecekler. — Uğur Gürses (@ugurses) October 20, 2022

TCMB 150 bps faiz indirdi



10.5%



Bence az, tek haneli faize hemen ulaşmalıyız ki Müsiad'ın talebi hızla gerçekleştirilmiş olsun — İris Cibre (@iriscibre) October 20, 2022

MB politika faizini 150 baz puan indirerek %10,50'ye düşürdü. Küsuratlı işlem yaparak "kapsamlı analizler sonucunda" bu karara vardıkları izlenimi vermeye çalışmışlar 🙂 — Yalçın Karatepe (@ykaratepe) October 20, 2022

"Kurul, politika faizinin 150 baz puan

düşürülmesine karar vermiştir. Kurul, takip eden toplantıda da benzer bir adım atıldıktan sonra

faiz indirim döngüsünün sona erdirilmesini gündeme almıştır" demişler. Yani Kasımda da 150 baz puanlık indirimle bu yıl tamamlanacakmış — Yalçın Karatepe (@ykaratepe) October 20, 2022

Tüm dünya, Mars’taki koloniler ve hatta kozmos; küresel enflasyonla mücadele için sıkılaştırma& faiz arttırırken, beklenti üzeri #TCMB 150 bp #faiz indirimi geldi.



Sembolik ama seçim öncesi baz etkisi,devasa krediler saçılır felan.



3 ay mutlu mesut yaşarız. Sonrası Allah kerim. — Fatih TONGUÇ (Pride Veteran) (@prideveteran1) October 20, 2022

Merkez Bankası’ndan 150 baz puan indirim. Politika faizi % 10.50 oldu.



Tasarruf sahiplerinden, şirket sahiplerine ucuz kaynak aktarımı devam ediyor… — Şenol Babuşcu (@senolbabuscu) October 20, 2022

İndir, indir..



Elini korkak alıştırma 😊😊 — Dr. Oğuz Demir (@droguzdemir) October 20, 2022