Akşam Postası / 20 Ekim 2021

Birol Yıldırım davası: Sanık polisler ağır cezada yargılanacak

Özel güvenlik amiri Birol Yıldırım’ın (42) 5 Haziran’ı 6 Haziran’a bağlayan gece Esenyurt Karakolu’nda öldürülmesine ilişkin davada 12 polisin ‘işkence’ suçlamasıyla yargılanacağı mahkeme belli oldu.

MetroPOLL anketi: Partilerde son durum ne?

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MetroPOLL Araştırma’nın anketine göre hem ‘cumhur ittifakı’ hem de ‘millet ittifakı’ yüzde 50+1’den uzak.

BBC listeledi: 21’inci yüzyılın en iyi 100 dizisi

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BBC dünya çapında bir anket yaparak 21’inci yüzyılın en iyi 100 dizisini belirledi.

Otogaza üç ayda beşinci zam

Otogaza bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 22 kuruş zam geldi. Zam, pompa satış fiyatlarına yansıyacak.

Bitcoin tüm zamanların zirvesinde

ProShares’in Bitcoin vadelilerine endeksli borsa yatırım fonunun (ETF) New York Borsası’nda dün (NYSE) işlem görmeye başlamasıyla Bitcoin bugün tüm zamanların zirvesini gördü ve 66 bin doların üzerine çıktı.

Erdoğan Bayraktar’ın 17-25 Aralık sözlerine soruşturma yok

İstanbul başsavcılığı, 17-25 Aralık sürecinde istifa eden eski bakan Erdoğan Bayraktar’ın “Dosyamda ne varsa hepsi doğrudur, hem tapeler hem teknik takip” sözlerine ilişkin ‘soruşturma yapılmasına yer olmadığına‘ karar verdi.

Prof. Sarı: Marmara soğuyamıyor, müsilaj tehlikesi kapıda

Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, Marmara Denizi’nin daha soğuyamadığını ve müsilaj tehlikesinin yeniden kapıda olduğunu ifade etti.

Bütçedeki ‘kara delik’: Hastane ve yollara bir yılda 43 milyar lira garanti ödemesi

Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü, 2022 yılında garanti ödemeler için yaklaşık 43 milyar liralık bütçe ayırdı.

‘Unutulma hakkı’ rehberi: Başvuru nasıl yapılıyor?

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, dijital mecralarda kişilere, kendilerine ilişkin yayınlanmış bilgileri sildirebilme imkanı veren ‘unutulma hakkı’na ilişkin rehber hazırladı.

KKTC’de kur şokları nedeniyle benzin krizi

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Benzinciler Birliği, K-PET ve AL-PET’in akaryakıt satışını durdurduğunu duyurdu. Şirketler TL’deki değer kayıpları nedeniyle zarar ettiklerini açıkladı.

Araştırma: Aşılı olduğu halde Covid-19’dan hayatını kaybedenler kimler?

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İtalya’da yapılan bir çalışma Covid-19 aşısı olanların çok yaşlı veya virüse yakalanmadan önce çok hasta olmadıkları sürece hastalık nedeniyle ölme ihtimallerinin çok düşük olduğunu gösterdi.

Kamunun enerji devleri olası hisse satışı öncesi yeniden yapılandırılıyor

Büyük kamu enerji firmaları, olası hisse satışı ya da halka arz öncesinde yeniden yapılandırılmaya hazırlanıyor.

Gram altında 13 kombinasyon: Neden yükseliyor, nasıl düşüyor?

Türkiye ekonomisinin tarihinde sürekli devalüasyonlara rastlandığı için gram altın yatırımcısı istikrarlı şekilde para kazanmış gözüküyor. Verilere göre gram altına para yatıran ve sabırla bekleyen herkes banka faiziyle kıyaslanamayacak büyük kazançlar elde etti.

Yabancı stratejistler MB’den nasıl bir karar bekliyor?

Yabancı stratejistler, Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizde indirime gideceğini öngörüyor.

İmamoğlu, ziyaretlerinden önce Kılıçdaroğlu’ndan izin almış

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun farklı kentlere ziyareti öncesi kendisinden izin aldığını söyledi.

İYİ Parti, tezkereye ‘Evet’ diyecek; CHP ‘görüşüp karar verecek’

İYİ Parti, sınır ötesi harekata izin veren tezkereyi destekleyeceğini, CHP ise ‘görüşüp karar vereceğini’ duyurdu.

ABD’de ‘Squid Game’i tahtından eden dizi

Fenomen dizi ‘Squid Game‘ ABD’de 25 gün süren liderliğinin ardından tacını bir başka şiddet ve ölüm dolu yapım ‘You’ya devretti.

Bir ilk: Domuzdan insana böbrek nakli

ABD’de cerrahlar domuzdan alınan böbreği bağışıklık sisteminin reddetmesine yol açmayacak şekilde bir insana nakletmeyi ilk kez başardı.

‘Testis banyosu’: Erkeklere yönelik doğum kontrol yöntemi, kadın mucidine ödül getirdi

Alman bilim insanı, erkeklere yönelik doğum kontrol yöntemi olan ultrason temelli cihazıyla Dyson Ödülü’nü kazandı.