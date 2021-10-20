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Yaramazlara biraz batar!

‘Testis banyosu’: Erkeklere yönelik doğum kontrol yöntemi, kadın mucidine ödül getirdi

Alman bilim insanı, erkeklere yönelik doğum kontrol yöntemi olan ultrason temelli cihazıyla Dyson Ödülü’nü kazandı.

Fotoğraf: COSO

Mucidi Rebecca Weiss, COSO adı verilen cihazı erkeklere yönelik geri çevrilebilir, hormon içermeyen bir doğum kontrol yöntemi olarak tanımladı.


Bir yıl önce doğum kontrol hapları kullanımına bağlı olarak, serviks bölgesinde kansere dönüşme potansiyeli olan hücreler tespit edildiğini anlatan Weiss, şunları söyledi: “Sonrasında benim için hormon ilaçları bir seçenek olmaktan çıktı. Partnerimle alternatif yöntemler ararken erkeklere yönelik doğum kontrolünün ne kadar kısıtlı olduğunu fark ettik. Ben de Münih Teknik Üniversitesi’ndeki master tezimde erkeklere yönelik doğum kontrolünde yeni bir yaklaşım geliştirmeye karar verdim.”

Tası andıran cihaz cinsel ilişki öncesinde kullanılıyor. Kullanımı kişinin testis boyuna göre ayarlanan cihaza, belirlenen ölçüde su konuluyor. Ardından cihaz belli bir sıcaklığa kadar suyu ısıtıyor. Kullanıcı testislerini cihaza yerleştiriyor ve ultrason dalgaları devreye giriyor. Böylece spermlerin hareketliliği yumurtayı dölleyemeyecek şekilde geçici süreliğine durdurulmuş oluyor.

Erkekler için yalnızca vazektomi ve prezarvatif yöntemlerinin bulunduğuna dikkat çeken Wiess, COSO’nun kullanıcı dostu, fiziksel bir müdahale, acı veya bilinen bir yan etki içermeyen bir yöntem olduğunu ifade etti.

Cihazın kitlelerin kullanıma sunulmadan önce klinik deney aşamalarını tamamlaması gerekiyor.

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