Bir ilk: Domuzdan insana böbrek nakli

ABD’de cerrahlar domuzdan alınan böbreği bağışıklık sisteminin reddetmesine yol açmayacak şekilde bir insana nakletmeyi ilk kez başardı.

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New York şehrindeki NYU Langone Health Eğtim ve Araştırma Merkezi’nde gerçekleştirilen operasyonda böbreğin genetiği değiştirilmiş bir domuzdan alındığı bildirildi.

Domuz hücrelerinde bulunan glikan molekülü, organın insan bağışıklık sistemi tarafından reddedilmesine neden oluyor. Genetiğiyle oynanan domuzun dokularından bu molekül çıkarılarak vücudun organı reddetmesinin önüne geçildi.

Nakil işlemi, böbrek fonksiyonlarında bozukluk olan ve beyin ölümü meydana gelmiş hastaya yapıldı. Yaşam destek ünitesinden alınmadan önce nakil operasyonu için hastanın ailesinden izin alındı.

Nakil sonrası kan damarlarına bağlanan böbrek araştırmacıların gözlem yapabilmesi için üç gün boyunca vücudun dışında tutuldu. Böbrek fonksiyonlarının normal olduğu gözlenirken, hastanın böbrek yetmezliğinden kaynaklanan değerlerinin de normale döndüğü belirtildi.

Bu önemli gelişmenin yeterince bağışçı bulunamayan organ nakil işleminde hayvan organları kullanılmasının önünü açması bekleniyor.