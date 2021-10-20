Bütçedeki ‘kara delik’: Hastane ve yollara bir yılda 43 milyar lira garanti ödemesi

Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü, 2022 yılında garanti ödemeler için yaklaşık 43 milyar liralık bütçe ayırdı.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmelerine başlanacak 2022 yılı bütçe teklifinde, garanti ödemelerine ayrılan tutarlar dikkat çekti. Üç kurumun ayırdığı ödeme bütçesinde en büyük pay Sağlık Bakanlığı’nın.

Şehir hastanelerine bir yılda 22 milyar lira

Sağlık Bakanlığı’nın bütçesindeki ‘Şehir Hastanelerine İlişkin Ödenekler’ bölümünde yer alan ‘Hastanelerin Hizmet Alımı Suretiyle Sunduğu Hizmetler’ cetveline göre, 2022’de bu hizmetler için en az 7 milyar 473 milyon liralık ödeme yapılacak.

Söz konusu tutar, 2023 yılında en az 8 milyar 127 milyon 318 bin lira, 2024 yılında ise en az 8 milyar 765 milyon 790 bin lira olacak. Bu yılın ilk yarısında ödenen tutar ise 2 milyar 74 milyon 363 bin lirayı buldu.

Aynı bölümün ‘Şehir Hastanelerinin Kullanım Bedeli’ cetveline göre ise hastanelerin kullanımı için şirketlere gelecek yıl 14 milyar 91 milyon 904 bin lira ödeme yapılacak.

Bu tutar, 2023 yılında 16 milyar 127 milyon 683 bin lira, 2024 yılında ise 17 milyar 42 milyon 518 bin lira olacak.

Üç yıllık süreçte şehir hastanelerine toplamda yaklaşık 72 milyar liralık ödeme yapılacak.

2021’nin ilk altı ayında kullanım bedeli için ödenen tutar ise 4 milyar 161 milyon 574 bin lira.

Karayollarına en az 20 milyar lira

Karayolları Genel Müdürlüğü, garanti ödemelerine 2022’de en az 20 milyar 378 milyon liralık ödenek ayırdı. Tutar 2023 yılında 23 milyar liranın, 2024’te ise 26 milyar liranın üzerine çıkacak.

Haziran 2021’e kadar geçiş ve kullanım garantilerine ödeme tutarı, 6 milyar 361 milyon lirayı geçti.

Bütçe teklifine göre 2022, 2023 ve 2024 yıllarını kapsayan dönemde geçiş ve kullanım garantilerine ödenecek tutar ise yaklaşık 70 milyar lira olacak.

Ulaştırma bakanlığında durum ne?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın geçiş ve kullanım ödemelerine 2022 için ayırdığı tutar ise en az 540 milyon lira oldu. Ödemeler 2023 yılında 228 milyon lira, 2024 yılında ise 195 milyon lira olacak.

Bu yılın ilk yarısında ödenen tutar ise 506 milyon lirayı aşmış durumda.