KKTC’de kur şokları nedeniyle benzin krizi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Benzinciler Birliği, K-PET ve AL-PET’in akaryakıt satışını durdurduğunu duyurdu. Şirketler TL’deki değer kayıpları nedeniyle zarar ettiklerini açıkladı.

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Türk Lirası’nın yıl başından bu yana yüzde 30’a yakın değer kaybetmesi, KKTC’de de etkisini sert şekilde hissettiriyor.

KKTC’de özellikle akaryakıt sektöründe yeni bir kriz oluşmuş durumda.

Akaryakıt dağıtım şirketleri K-Pet ve Al-Pet, dövizdeki kur değişiminin ardından zarara uğradıkları gerekçesiyle benzin istasyonlarına akaryakıt satışını durdurduğunu açıkladı.

Benzinciler Birliği Başkanı Levent Çağdal, akaryakıtta otomatik fiyatlandırma sistemi olduğunu, 15 günde bir döviz kuruna göre akaryakıt fiyatını güncelleyen bu sisteme göre 26 Ekim’de fiyatlarda değişim olacağını ancak dağıtım şirketlerinin bu tarihi beklemeden, litre başına ortalama 1 lira zarar ettikleri iddiasıyla dağıtımı durduğunu bildirdi.

Benzin istasyonlarındaki yoğunluğa da değinen Başkan Çağdal, istasyonların mevcut yakıt stoklarını kullandıklarını kaydetti.

Yıl başında 7,23 lira seviyesinde bulunan TL bugün 9,25’in üzerinde.

Dolar/TL, siyasi baskı nedeniyle Merkez Bankası’nın yarın faiz indirimine gideceği beklentisiyle son bir haftadır rekor üstüne rekor kırdı ve dün 9,37 ile tarihin en yüksek seviyesini gördü.