‘Unutulma hakkı’ rehberi: Başvuru nasıl yapılıyor?

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, dijital mecralarda kişilere, kendilerine ilişkin yayınlanmış bilgileri sildirebilme imkanı veren ‘unutulma hakkı’na ilişkin rehber hazırladı.

Fotoğraf: AA

Rehber, ‘Unutulma Hakkının Arama Motorları Özelinde Değerlendirilmesi‘ başlığını taşıyor ve unutulma hakkına ilişkin hak arama yöntemlerini aktarıyor.

Rehberde, kişilerin verilerinin yayınlanan kaynaklardan silinmesine yönelik taleplerinin Anayasa’nın 20’nci maddesinde yer verilen düzenlemeler çerçevesinde ele alındığı belirtildi. Ayrıca Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun, kişilerin adı ve soyadı ile arama motorları üzerinden yapılan aramalarda çıkan sonuçların indeksten çıkarılmasına ilişkin değerlendirmede dikkate alacağı kriterler açıklandı.

Kriterler şöyle: “İlgili kişinin kamusal yaşamda önemli bir rol oynaması, arama sonuçlarının öznesinin çocuk olması, bilginin içeriğinin doğruluğu, bilginin kişinin çalışma hayatı ile ilgisi, bilginin ilgili kişi hakkında hakaret, onur kırıcı, iftira niteliğine sahip olması, bilginin özel nitelikli kişisel veri niteliği taşıması, bilginin güncelliği, bilginin kişi hakkında ön yargıya sebep olması, bilginin kişi açısından risk doğurması, bilginin kişinin kendisi tarafından yayınlanma durumu, içeriğin gazetecilik faaliyeti kapsamında işlenen verileri kapsaması, bilgilerin yayınlanmasında yasal zorunluluk olması, bilginin ceza gerektiren bir suçla ilgili olması.”

Rehberde, ihtiyaç halinde bu kriterlerin güncellenebileceği vurgusu da var.

Başvuru nasıl yapılıyor?

Rehberde unutulma hakkı çerçevesinde ilgili kişilerin kurula şikayette bulunmadan önce veri sorumlularına başvurmalarının zorunlu olduğuna işaret edildi. Veri sorumlusu arama motorlarınca başvurunun reddedilmesi ya da isteme yanıt verilmemesi halinde ise kurula şikayette bulunulabileceği aktarıldı.

Ayrıca başvuru süreçlerine ilişkin şu şema paylaşıldı.