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Yaramazlara biraz batar!

Bitcoin rekora yürüyor

ProShares’in Bitcoin vadelilerine endeksli borsa yatırım fonunun (ETF) New York Borsası’nda dün (NYSE) işlem görmeye başlamasıyla Bitcoin tüm zamanların zirvesine yaklaştı ve bugün 64 bin doların üzerinde.

Yatırımcılar ETF’lerin borsada işlem görmesiyle dijital varlıklara daha fazla yatırım geleceği beklentisine sahip.


Fotoğraf: Pixabay

Bu sene güçlü bir boğa dönemi yaşayan Bitcoin, 14 Nisan’da 64 bin 813 dolar ile tarihin en yüksek seviyesini görmüş ardından başlayan düşüş dalgasıyla 28 bin dolarlı seviyelere kadar inmişti.

Dün New York borsasında ilk kez işlem görmeye başlayan ProShares Bitcoin Strategy ETF günü 41,94 dolar seviyesinde yüzde 2,59 primle kapatırken, 24 milyondan fazla hisse el değiştirdi ve tüm zamanların en çok işlem gören ikinci fonu oldu.

Analistler, fona şimdilik küçük yatırımcının ilgi gösterdiğini kurumsal yatırımcının henüz kenarda beklediğini söylüyor.

Bitcoin bugün saat 12:00 itibariyle 64 bin 44 dolar seviyesinde.

En büyük ikinci kripto para birimi Ethereum ise 3 bin 857 dolardan işlem görüyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC), ProShares Bitcoin Borsa Yatırım Fonu’na geçen hafta onay vermişti. 40’a yakın kripto para borsa yatırım fonu ise hala onay aşamasında.

Fonla, Bitcoin ETF’si özelinde, yatırımcılar doğrudan kripto para almak yerine Bitcoin’un değerindeki değişime göre kazanç sağlayabilecek bir ürün alıyor. Böylece kripto piyasasındaki belirsizlikten de uzak durup yatırımcıları korumaya dönük mevcut yasalara tabi oluyor.

Kripto girişimcileri ve geleneksel finans şirketleri, Bitcoin fonu için sekiz yıldan bu yana izin almaya çalışıyordu. Söz konusu fonlar kripto para piyasası için aynı zamanda bir kilometre taşı olarak görülüyor.

Bitcoin’un rekor yürüyüşünde ayrıca Grayscale Investment’ın dünyanın en büyük Bitcoin fonunu borsa yatırım fonuna (ETF) dönüştürmek için New York Borsası’yla resmi süreci başlatması yönündeki haberi etkili.

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