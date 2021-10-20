MetroPOLL anketi: Partilerde son durum ne?

MetroPOLL Araştırma’nın anketine göre hem ‘cumhur ittifakı’ hem de ‘millet ittifakı’ yüzde 50+1’den uzak.

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Araştırma şirketi, 20-26 Eylül tarihlerinde 28 kentten 1638 kişiyle telefonda görüşerek hazırladığı anketin sonuçlarını yayınladı.

Buna göre kararsızlar dağıtılmadan AKP yüzde 25, CHP yüzde 20,4, İYİ Parti yüzde 11,3 çıktı. Ankette oy oranlarına yer verilen HDP, MHP ve DEVA Partisi, yüzde 10’luk seçim barajını geçemedi.

‘Kararsızlar, protesto oylar ve cevap vermeyenler’ orantısal olarak dağıtıldığında ise AKP yüzde 31,7’yi buldu, CHP yüzde 25,8 çıktı. İYİ Parti yüzde 14,3’e yükselirken, HDP ve MHP barajı geçti.