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Yaramazlara biraz batar!

MetroPOLL anketi: ‘Erdoğan kazanır’ ya da ‘Kazanamaz’ diyenlerin oranı ne?

MetroPOLL Araştırma’nın anketine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçimde kazanamayacağını söyleyenlerin oranı daha fazla.

Araştırma şirketinin sahibi Özer Sencar, Twitter hesabından, ‘Türkiye’nin Nabzı – Eylül 2021’ anketinden bir bölüm paylaştı.


Sencar, paylaşımına “Son üç ayda kamuoyu algısında dikkate değer bir değişiklik var. Kamuoyundaki algı seçim sonucunu etkileyen en önemli faktörlerden biridir” diye yazdı.

Sonuca göre, bugün bir seçimde olsa Erdoğan için “Kesin kazanır” ve “Kazanır” diyenlerin oranı yüzde 44,1 seviyesinde.

Buna karşın, “Kesinlikle kazanamaz” ve “Kazanamaz” diyenler ise yüzde 49,8’lik bir kesimi oluşturuyor.

Anket: ‘Muhalefet ekonomik sorunları çözer’ diyenler yüzde 46 seviyesinde

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