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Yaramazlara biraz batar!

ABD’de ‘Squid Game’i tahtından eden dizi

Fenomen dizi ‘Squid Game‘ ABD’de 25 gün süren liderliğinin ardından tacını bir başka şiddet ve ölüm dolu yapım ‘You’ya devretti.

Fotoğraf: Netflix

17 Eylül’de yayınlanan Güney Kore yapımı dizi sadece 28 gününde 111 milyon kullanıcı tarafından izlenerek platformun en çok izlenen yapımı olmuştu.


Dizide 38 milyon dolarlık ödülü kazanmak için ölümüne yarışan 456 çaresiz insanın mücadelesi anlatılıyor. Ödüle giden yolda çeşitli oyunlar oynayarak ilerlemeye çalışan yarışmacılar, kaybettiklerinde eleniyor bir başka deyişle öldürülüyor.

15 Ekim’de üçüncü sezonu yayınlanan ‘You’, ABD’de cumartesi günü itibariyle ‘Squid Game’i tahtından ederek birinci sıraya yerleşti.

Bir ‘stalker’ın aşk bahanesiyle işlediği cinayetler ve en az kendisi kadar hastalıklı bir ruh eşi bulmasını anlatan dizinin başrolünde ‘Gossip Girl’ ile ünlenen Penn Badgley var.

Üçüncü sezonu şaşırtıcı bir finalle sona eren dizi Netflix Türkiye Top 10 listesinde de Squid Game’in hemen arkasında yer alarak zirveyi zorluyor.

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