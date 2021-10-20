Yabancı stratejistler MB’den nasıl bir karar bekliyor?

Yabancı stratejistler, Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizde indirime gideceğini öngörüyor.

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Merkez Bankası’nın geçen ayki PPK toplantısında politika faizi yüzde 19’dan yüzde 18 seviyesine çekilmişti.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta MB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’yla görüştükten sonra faiz kararlarında oy hakkı bulunan üç ismi görevden alması piyasalarda faiz indirim döngüsüne yeniden girildiği şeklinde yorumlanmıştı.

MB’nin faiz kararı ise yarın saat 14:00’te açıklanacak.

TD Securities Gelişen Piyasalar Strateji Başkanı Cristian Maggio, karar öncesi MB’nin politika faizini 100 baz puan düşürerek, yüzde 17,00’a çekebileceği öngörüsünde bulundu. Bu kararın piyasalar tarafından sürpriz şekilde karşılanmayacağını belirten Maggio, son haftalarda TL’deki zayıflığın artabileceğini ifade etti.

Maggio ayrıca MB’nin faizleri sabit bırakması durumunda TL’nin bundan olumlu etkilenebileceğini aktardı.

Societe Generale Gelişmekte Olan Piyasalar Strateji Direktörü Phoenix Kalen de MB’nin endişeler nedeniyle faiz indirimini erteleyebileceği yönündeki beklentinin düşük bir ihtimal olduğunu söyledi.

Kalen, “Bizim senaryomuz MB’nin politika faizini 100 baz puan indireceği yönünde” dedi.

MB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu da politika faizinin indirileceğini tahmin ediyor.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı (ortanca) 50 baz puan indirim yönünde oldu.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise bir önceki anket dönemine göre 100 baz puan azalarak yüzde 17 kaydedildi.

Dolar kuru

Eylül ayına 8,3 civarından başlayan dolar/TL, faiz indirimi kaygısıyla dün yeni rekor olan 9,37 seviyesini gördü. TL, eylül ayı başından beri dolar karşısında yüzde 11 değer kaybederek benzer para birimlerinden açık ara negatif ayrıştı.

Dolar bugün saat 14:00 itibariyle 9,33 seviyesinde. Avro ise 10,86’dan işlem görüyor.