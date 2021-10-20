İmamoğlu, ziyaretlerinden önce Kılıçdaroğlu’ndan izin almış

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun farklı kentlere ziyareti öncesi kendisinden izin aldığını söyledi.

İmamoğlu, eylül ayında Yunanistan’a giderek başbakan Kiryakos Miçotakis’le görüşmüştü. İBB başkanı geçen günlerde de önce Karadeniz kentlerine gitmiş, daha sonra Diyarbakır’da sergiye katılmıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de İmamoğlu’na “Görev sahası İstanbul’la sınırlı olan bu belediye başkanının il il, ilçe ilçe gezmekteki amacı nedir? Varmak istediği yer neresidir” diye tepki göstermişti.

MHP lideri, Kılıçdaroğlu’na da ‘bürokratlara değil İmamoğlu’na kafa yormasını ve fazla serbest bırakmaktan sakınması gerektiğini’ söylemişti.

Bir gazeteci, partisinin genel merkezindeki basın açıklaması sırasında Kılıçdaroğlu’na “İmamoğlu önce Karadeniz’e, sonra Güneydoğu’ya gitti. Bu da kamuoyunda ‘İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor’ diye yorumlandı. Böyle bir talebi var mı?” diye sordu.

CHP lideri şu yanıtı verdi: “Bana gelmiş herhangi bir talep yok. Ayrıca giderken de zaten benden izin aldı.”