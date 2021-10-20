Gram altında 13 kombinasyon: Neden yükseliyor, nasıl düşüyor?

Türkiye ekonomisinin tarihinde sürekli devalüasyonlara rastlandığı için gram altın yatırımcısı istikrarlı şekilde para kazanmış gözüküyor. Verilere göre gram altına para yatıran ve sabırla bekleyen herkes banka faiziyle kıyaslanamayacak büyük kazançlar elde etti.

2016’da 125 lira olan gram altın bugün saat 12:05 itibariyle 533 lira düzeyinde. Yani dört kattan fazla kazanç elde edilmiş. Aynı zaman diliminde Dolar/TL’deki kazanç oranı ise üç kattan biraz fazla. BIST endeksi ise iki katı kadar artış göstermiş. Özetle Türkiye’de orta gelirlilerin güven içinde dokunduğu enstrümanlar içinde altın yine en parlak olanı gibi duruyor.

Peki, yurt dışında altın yatırımcısı üzülürken bizde gram altıncılar nasıl sevinebiliyor? Dünya Gazetesi’nden Emre Alkin, bu soruya farklı kombinasyonlarla yanıt verdi:

Yurt dışında ons fiyatının yükselmesine göre yapılan analiz:

1. Ons fiyatı yükselirken dolar/TL yükselirse: Gram altın fiyatı yükseliş rekoru kırıyor

2. Ons fiyatı yükselirken dolar/TL değişmiyorsa: Gram altın fiyatı yükseliyor

3. Ons fiyatının yükselişine göre dolar/TL daha yavaş düşüyorsa: Gram altın fiyatı göreceli olarak az yükseliyor.

4. Ons fiyatının yükselmesine göre dolar/TL’nin düşüşü aynı oranda ise: Gram altın fiyatı değişmiyor

5. Ons fiyatının yükselmesine göre dolar/TL daha hızlı düşüyorsa: Gram altın fiyatı geriliyor

Yurt dışında ons fiyatı sabitken oluşan durumlar:

1. Ons fiyatı sabit giderken dolar/TL yükselirse: Gram altın fiyatı yükseliyor

2. Ons fiyatı sabit giderken dolar/TL düşüyorsa: Gram altın fiyatı geriliyor

3. Ons fiyatı sabit giderken dolar/TL sabit ise: Gram altın fiyatı değişmiyor

Yurt dışında ons fiyatı düşerken Türkiye’de neler olabilir:

1. Ons fiyatı düşerken dolar/TL daha hızlı yükselirse: Gram altın fiyatı yükseliyor

2. Ons fiyatının düşüşüyle dolar/TL’nin yükselişi aynı hızda ise: Gram altın fiyatı değişmiyor

3. Ons fiyatının düşüşüne göre dolar/TL daha yavaş yükselirse: Gram altın fiyatı geriliyor

4. Ons fiyatı düşerken dolar/TL sabit ise: Gram altın fiyatı geriliyor

5. Ons fiyatı düşerken Dolar/TL de düşüyorsa: Gram altın fiyatı çok hızlı geriliyor

‘Sabreden kazanıyor…’

Alkin, kombinasyonları sıraladıktan sonra analinizi şöyle tamamladı: ”Yukarıda görüldüğü gibi 13 değişik kombinasyonda Dolar/TL’nin durumuna göre gram altın yatırımcıları beş defa kazanıyor, üç defa olduğu yerde sayıyor, beş defa da para kaybediyor. Halbuki yurt dışında sadece üç değişik durum var: Kazanç, kayıp ve sabit seyir. Tüm bunlar bize gram altın yatırımcılarının tek garantisinin Dolar/TL yükselişi olduğunu gösteriyor.”