Faiz kararı öncesi kurda kısmi çekilme

Dolar, Merkez Bankası’nın (MB) faiz kararı öncesinde 9,23’lere kadar indi.

Geri çekilmede TL’deki değer kaybının süreceği yönünde alınan short (kısa) pozisyonlardaki kapanmanın etkisinin olduğu ifade ediliyor.

Fotoğraf: Reuters

MB’nin faiz kararı yarın saat 14:00’te açıklanacak. Geçen ayki Para Politikaları Kurulu (PPK) toplantısında politika faizi yüzde 19’dan yüzde 18 seviyesine çekilmişti.

Özellikle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Merkez Bankası’ndaki son görevden alma kararlarının ardından yarınki toplantıdan da faiz indirimi geleceği yönündeki beklenti güçlü.

Toplantıda faiz indiriminin pas geçilmesini bekleyenlerin oranı oldukça düşükken, analistler 50 ila 100 baz puanlık indirim arasında fikir ayrılığı yaşıyor.

Faiz indirim beklentisinin dolar/TL cephesinde yansıması ise oldukça sert.

Eylül ayına 8,3 civarından başlayan dolar/TL, özellikle Erdoğan’ın atamaları sonrası son bir haftadır hemen hemen her gün yeni bir rekora imza attı ve dün 9,37 ile tarihi zirvesini yeniledi.

Yarınki karar öncesi kur bugün ise 9,23’lere kadar çekildikten sonra kapanışı da bu seviyelerden yaptı.

Bankacılar bugünkü düşüşte TL’de değer kaybı olacağı yönünde alınan short pozisyonların bir kısmının kapatılmasının etkili olduğunu söylüyor.

Reuters’a konuşan bir bankanın döviz masası işlemcisinin değerlendirmeleri şöyle: “MB’nin kararı yaklaştıkça volatilite (oynaklık) de arttı. Pozisyonlanmanın hala değer kaybı yönünde kuvvetli olduğunu görüyoruz ancak yarın bir indirim gelmeme ihtimalini de göz önüne alanların pozisyonlarının bir bölümünü kar realizasyonu ile kapattığını görüyoruz.”

Bir başka bankacı PPK kararı öncesi gerçekleşen hareketi ise ‘TL kısa pozisyonlardan risk azaltma‘ olarak yorumladı.