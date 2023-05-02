Akşam Postası / 2 Mayıs 2023

Kemal Kılıçdaroğlu Van’da büyük ilgiyle karşılandı

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Van’da büyük bir ilgiyle karşılandı.

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na: Vatandaşlarım sana sandıkları mezar edecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ‘sandıkları mezar etmekle’ tehdit etti.

Soylu ‘paralel seçim takip sistemi’ kurmuş

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İçişleri Bakanlığı’nda Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) paralel bir seçim takip sistemi kurulduğunu tespit ettiklerini açıkladı.

Akşener: PKK’lıysam tutuklayın şerefsizler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Eğer ben PKK’lıysam benim dokunulmazlığım yok, derhal beni tutuklayın şerefsizler, derhal tutuklayın ne işe yarıyorsunuz” dedi.

Manipülasyona karşı bir uyarı da Demirtaş’tan

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, seçim sürecinde yayılacak manipülasyonlara karşı uyardı.

Akşener: Bürokratlar Hakan Atilla’dan ders çıkarmalı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kıbrıs’a gitmesi engellenip pasaportuna el konan eski Halkbank yöneticisi Hakan Atilla’yla ilgili ”Tüm bürokratlar bundan ders çıkarmalıdır” dedi.

Bakan Nebati dövizde ralli beklemiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dövizde ralli beklemediğini dile getirdi.

Soylu ‘kayışı kopardı’: Bu kez krem reklamına taktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha önce LGBTİ+’lara yönelik nefret söylemlerine bu kez bir krem reklamı üzerinden devam etti.

Seçim yatırımının detayları: Madde madde ücretsiz doğalgaz

Seçimler yaklaşınca iktidarın seçim vaatleri arasına aldığı ‘ücretsiz doğalgaz’ uygulamasının detaylarını yetkililer anlattı.

Lütfü Savaş: Hatay’da 2 bin sahipsiz mezar var

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, şehirde 2 bin civarında sahipsiz mezar olduğunu dile getirdi.

Hakan Atilla’nın pasaportunda Borsa İstanbul detayı

Eski Halkbank genel müdür yardımcısı ve eski Borsa İstanbul genel müdürü Hakan Atilla’nın, pasaportunun iki yıl önce Borsa İstanbul’dan ayrıldığı gün iptal edildiği anlaşıldı. Atilla “Talimatı veren kim” diye sordu.

Borsada onlarca hissede devre kesici: Varlık Fonu savunmada

Düşüş eğilimini sürdüren Borsa İstanbul endekslerinde 200’ü aşkın hissede devre kesici uygulandı.

İsviçreli şirket uyardı: TL pozisyonları kapatın

İsviçreli Swisquote risklerini azaltmaları için müşterilerini seçim öncesi Türk Lirası pozisyonlarını kapatmaya çağırdı.