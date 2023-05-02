CHP verileri: Kent kent ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı

Editöre not:
Bu haber Diken’in yazıişleri tarafından derlenmiştir. Kısaltıp kaynak belirtmek ve bağlantı vermek koşuluyla kullanılabilir. Lütfen emeğe saygı gösterin, ‘kopyala yapıştır’ yapmayın.
BİLAL ÇELİK
[email protected]
@bllcelik_
CHP genel merkezi, 14 Mayıs’taki seçimlerde il kez oy kullanacak seçmenlerin sayısını il il çıkardı.
Diken’in ulaştığı CHP verilerine göre bir ilde ilk kez oy kullanacakların o ildeki toplam seçmen içindeki payında Şırnak yüzde 14’le Türkiye genelinde ilk sırada yer aldı. En düşük oransa yüzde 4,6’yla Tunceli’de hesaplandı.
Üç büyük ilden İstanbul’da ilk kez oy kullanacakların sayısı 850 bin 970’ken (yüzde 7,8), Ankara’da 309 bin 269 (yüzde 7,4), İzmir’de 212 bin 714 (yüzde 6,3) oldu.
İl il oranlar
2022’deki nüfus verilerine dayanan rapora göre illerde ilk kez oy kullanacakların sayısı ve oransal dağılımı şöyle:
Adana
İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 139 bin 280
Oranı: Yüzde 8,6
Afyon
İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 43 bin 636
Oranı: Yüzde 8,2
Adıyaman
İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 45 bin 452
Oranı: Yüzde 10,5
Ağrı
İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 46 bin 416
Oranı: Yüzde 14,3
Amasya
İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 18 bin 218
Oranı: Yüzde 7,1
Ankara
İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 309 bin 269
Oranı: Yüzde 7,4
Antalya
İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 136 bin 365
Oranı: Yüzde 7,4
Aydın
İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 56 bin 416
Oranı: Yüzde 6,6
Artvin
İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 8 bin 110
Oranı: Yüzde 6,2
Aksaray
İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 26 bin 539
Oranı: Yüzde 9
Ardahan
İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 5 bin 773
Oranı: Yüzde 8,3
Balıkesir
İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 58 bin 797
Oranı: Yüzde 6,1
Bilecik
İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 11 bin 449
Oranı: Yüzde 7,2
Bursa
İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 169 bin 642
Oranı: Yüzde 7,3
Burdur
İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 14 bin 258
Oranı: Yüzde 7,2
Bolu
İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 16 bin 148
Oranı: Yüzde 7
Bayburt
(Verilere ulaşılamadı)
Bartın
(Verilere ulaşılamadı)
Batman
İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 53 bin 529
Oranı: Yüzde 13,2
Bingöl
İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 18 bin 881
Oranı: Yüzde 9,5
Bitlis
İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 29 bin 479
Oranı: Yüzde 12,9
Çanakkale
İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 24 bin 91
Oranı: Yüzde 5,7
Çankırı
İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 9 bin 385
Oranı: Yüzde 6,7
Çorum
İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 28 bin 921
Oranı: Yüzde 7,2
Düzce
İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 22 bin 517
Oranı: Yüzde 7,7
Denizli
İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 57 bin 124
Oranı: Yüzde 7,2
Diyarbakır
İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 139 bin 215
Oranı: Yüzde 12
Edirne
İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 18 bin 239
Oranı: Yüzde 5,8
Eskişehir
İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 44 bin 648
Oranı: Yüzde 6,6
Elazığ
İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 36 bin 535
Oranı: Yüzde 8,6
Erzincan
İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 12 bin 871
Oranı: Yüzde 7,7
Erzurum
İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 54 bin 958
Oranı: Yüzde 10,6
Gaziantep
İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 149 bin 354
Oranı: Yüzde 10,9
Giresun
İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 23 bin 487
Oranı: Yüzde 6,7
Gümüşhane
İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 9 bin 181
Oranı: Yüzde 8,8
Kars
İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 20 bin 27
Oranı: Yüzde 10,5
Kütahya
İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 29 bin 613
Oranı: Yüzde 6,9
Kırklareli
İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 16 bin 369
Oranı: Yüzde 5,7
Kocaeli
(Verilere ulaşılamadı)
Kahramanmaraş
İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 83 bin 765
Oranı: Yüzde 10,2
Kayseri
İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 89 bin 279
Oranı: Yüzde 8,7
Kırşehir
İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 13 bin 380
Oranı: Yüzde 7,9
Konya
İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 142 bin 070
Oranı: Yüzde 8,8
Karaman
İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 15 bin 191
Oranı: Yüzde 8,2
Kırıkkale
İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 16 bin 032
Oranı: Yüzde 8
Kastamonu
İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 18 bin 537
Oranı: Yüzde 6,3
Karabük
İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 12 bin 512
Oranı: Yüzde 7,2
Kilis
İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 9 bin 882
Oranı: Yüzde 10,7
İstanbul
İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 850 bin 970
Oranı: Yüzde 7,8
Sakarya
İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 61 bin 440
Oranı: Yüzde 8
Tekirdağ
İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 58 bin 909
Oranı: Yüzde 7
Yalova
İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 14 bin 223
Oranı: Yüzde 7,5
İzmir
İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 212 bin 714
Oranı: Yüzde 6,3
Ordu
İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 41 bin 822
Oranı: Yüzde 7
Rize
İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 18 bin 508
Oranı: Yüzde 7
Samsun
İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 78 bin 866
Oranı: Yüzde 7,8
Sinop
İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 10 bin 451
Oranı: Yüzde 6,2
Tokat
İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 35 bin 955
Oranı: Yüzde 8,1
Tunceli
İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 3 bin 022
Oranı: Yüzde 4,6
Trabzon
İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 44 bin 753
Oranı: Yüzde 7,4
Zonguldak
İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 31 bin 274
Oranı: Yüzde 6,8
Manisa
İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 77 bin 772
Oranı: Yüzde 7,1
Muğla
İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 46 bin 887
Oranı: Yüzde 6
Uşak
İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 19 bin 438
Oranı: Yüzde 7
Osmaniye
İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 37 bin 542
Oranı: Yüzde 9,4
Hatay
İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 110 bin 635
Oranı: Yüzde 9,4
Hakkâri
İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 24 bin 701
Oranı: Yüzde 13,2
Nevşehir
İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 17 bin 698
Oranı: Yüzde 8
Niğde
İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 23 bin 578
Oranı: Yüzde 9,1
Isparta
İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 23 bin 944
Oranı: Yüzde 7,4
Mersin
İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 111 bin 510
Oranı: Yüzde 8,2
Yozgat
İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 25 bin 555
Oranı: Yüzde 8,5
Sivas
İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 38 bin 740
Oranı: Yüzde 8,4
Siirt
İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 28 bin 928
Oranı: Yüzde 13,8
Şırnak
İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 48 bin 528
Oranı: Yüzde 14,4
Şanlıurfa
İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 170 bin 571
Oranı: Yüzde 13,9
Mardin
İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 69 bin 482
Oranı: Yüzde 12,8
Muş
İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 36 bin 096
Oranı: Yüzde 14
Malatya
İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 51 bin 531
Oranı: Yüzde 8,7
Iğdır
İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 15 bin 122
Oranı: Yüzde 11,2
Van
İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 97 bin 810
Oranı: Yüzde 13,1