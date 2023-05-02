CHP verileri: Kent kent ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı

warning Editöre not: Bu haber Diken’in yazıişleri tarafından derlenmiştir. Kısaltıp kaynak belirtmek ve bağlantı vermek koşuluyla kullanılabilir. Lütfen emeğe saygı gösterin, ‘kopyala yapıştır’ yapmayın.

BİLAL ÇELİK

CHP genel merkezi, 14 Mayıs’taki seçimlerde il kez oy kullanacak seçmenlerin sayısını il il çıkardı.

Fotoğraf: AA

Diken’in ulaştığı CHP verilerine göre bir ilde ilk kez oy kullanacakların o ildeki toplam seçmen içindeki payında Şırnak yüzde 14’le Türkiye genelinde ilk sırada yer aldı. En düşük oransa yüzde 4,6’yla Tunceli’de hesaplandı.

Üç büyük ilden İstanbul’da ilk kez oy kullanacakların sayısı 850 bin 970’ken (yüzde 7,8), Ankara’da 309 bin 269 (yüzde 7,4), İzmir’de 212 bin 714 (yüzde 6,3) oldu.

İl il oranlar

2022’deki nüfus verilerine dayanan rapora göre illerde ilk kez oy kullanacakların sayısı ve oransal dağılımı şöyle:

Adana

İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 139 bin 280

Oranı: Yüzde 8,6

Afyon

İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 43 bin 636

Oranı: Yüzde 8,2

Adıyaman

İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 45 bin 452

Oranı: Yüzde 10,5

Ağrı

İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 46 bin 416

Oranı: Yüzde 14,3

Amasya

İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 18 bin 218

Oranı: Yüzde 7,1

Ankara

İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 309 bin 269

Oranı: Yüzde 7,4

Antalya

İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 136 bin 365

Oranı: Yüzde 7,4

Aydın

İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 56 bin 416

Oranı: Yüzde 6,6

Artvin

İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 8 bin 110

Oranı: Yüzde 6,2

Aksaray

İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 26 bin 539

Oranı: Yüzde 9

Ardahan

İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 5 bin 773

Oranı: Yüzde 8,3

Balıkesir

İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 58 bin 797

Oranı: Yüzde 6,1

Bilecik

İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 11 bin 449

Oranı: Yüzde 7,2

Bursa

İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 169 bin 642

Oranı: Yüzde 7,3

Burdur

İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 14 bin 258

Oranı: Yüzde 7,2

Bolu

İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 16 bin 148

Oranı: Yüzde 7

Bayburt

(Verilere ulaşılamadı)

Bartın

(Verilere ulaşılamadı)

Batman

İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 53 bin 529

Oranı: Yüzde 13,2

Bingöl

İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 18 bin 881

Oranı: Yüzde 9,5

Bitlis

İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 29 bin 479

Oranı: Yüzde 12,9

Çanakkale

İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 24 bin 91

Oranı: Yüzde 5,7

Çankırı

İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 9 bin 385

Oranı: Yüzde 6,7

Çorum

İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 28 bin 921

Oranı: Yüzde 7,2

Düzce

İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 22 bin 517

Oranı: Yüzde 7,7

Denizli

İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 57 bin 124

Oranı: Yüzde 7,2

Diyarbakır

İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 139 bin 215

Oranı: Yüzde 12

Edirne

İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 18 bin 239

Oranı: Yüzde 5,8

Eskişehir

İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 44 bin 648

Oranı: Yüzde 6,6

Elazığ

İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 36 bin 535

Oranı: Yüzde 8,6

Erzincan

İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 12 bin 871

Oranı: Yüzde 7,7

Erzurum

İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 54 bin 958

Oranı: Yüzde 10,6

Gaziantep

İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 149 bin 354

Oranı: Yüzde 10,9

Giresun

İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 23 bin 487

Oranı: Yüzde 6,7

Gümüşhane

İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 9 bin 181

Oranı: Yüzde 8,8

Kars

İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 20 bin 27

Oranı: Yüzde 10,5

Kütahya

İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 29 bin 613

Oranı: Yüzde 6,9

Kırklareli

İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 16 bin 369

Oranı: Yüzde 5,7

Kocaeli

(Verilere ulaşılamadı)

Kahramanmaraş

İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 83 bin 765

Oranı: Yüzde 10,2

Kayseri

İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 89 bin 279

Oranı: Yüzde 8,7

Kırşehir

İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 13 bin 380

Oranı: Yüzde 7,9

Konya

İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 142 bin 070

Oranı: Yüzde 8,8

Karaman

İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 15 bin 191

Oranı: Yüzde 8,2

Kırıkkale

İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 16 bin 032

Oranı: Yüzde 8

Kastamonu

İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 18 bin 537

Oranı: Yüzde 6,3

Karabük

İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 12 bin 512

Oranı: Yüzde 7,2

Kilis

İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 9 bin 882

Oranı: Yüzde 10,7

İstanbul

İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 850 bin 970

Oranı: Yüzde 7,8

Sakarya

İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 61 bin 440

Oranı: Yüzde 8

Tekirdağ

İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 58 bin 909

Oranı: Yüzde 7

Yalova

İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 14 bin 223

Oranı: Yüzde 7,5

İzmir

İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 212 bin 714

Oranı: Yüzde 6,3

Ordu

İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 41 bin 822

Oranı: Yüzde 7

Rize

İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 18 bin 508

Oranı: Yüzde 7

Samsun

İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 78 bin 866

Oranı: Yüzde 7,8

Sinop

İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 10 bin 451

Oranı: Yüzde 6,2

Tokat

İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 35 bin 955

Oranı: Yüzde 8,1

Tunceli

İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 3 bin 022

Oranı: Yüzde 4,6

Trabzon

İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 44 bin 753

Oranı: Yüzde 7,4

Zonguldak

İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 31 bin 274

Oranı: Yüzde 6,8

Manisa

İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 77 bin 772

Oranı: Yüzde 7,1

Muğla

İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 46 bin 887

Oranı: Yüzde 6

Uşak

İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 19 bin 438

Oranı: Yüzde 7

Osmaniye

İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 37 bin 542

Oranı: Yüzde 9,4

Hatay

İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 110 bin 635

Oranı: Yüzde 9,4

Hakkâri

İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 24 bin 701

Oranı: Yüzde 13,2

Nevşehir

İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 17 bin 698

Oranı: Yüzde 8

Niğde

İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 23 bin 578

Oranı: Yüzde 9,1

Isparta

İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 23 bin 944

Oranı: Yüzde 7,4

Mersin

İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 111 bin 510

Oranı: Yüzde 8,2

Yozgat

İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 25 bin 555

Oranı: Yüzde 8,5

Sivas

İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 38 bin 740

Oranı: Yüzde 8,4

Siirt

İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 28 bin 928

Oranı: Yüzde 13,8

Şırnak

İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 48 bin 528

Oranı: Yüzde 14,4

Şanlıurfa

İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 170 bin 571

Oranı: Yüzde 13,9

Mardin

İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 69 bin 482

Oranı: Yüzde 12,8

Muş

İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 36 bin 096

Oranı: Yüzde 14

Malatya

İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 51 bin 531

Oranı: Yüzde 8,7

Iğdır

İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 15 bin 122

Oranı: Yüzde 11,2

Van

İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı: 97 bin 810

Oranı: Yüzde 13,1