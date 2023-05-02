Hakan Atilla’nın pasaportunda Borsa İstanbul detayı

Eski Halkbank genel müdür yardımcısı ve eski Borsa İstanbul genel müdürü Hakan Atilla’nın, pasaportunun iki yıl önce Borsa İstanbul’dan ayrıldığı gün iptal edildiği anlaşıldı. Atilla “Talimatı veren kim” diye sordu.

Hakan Atilla’yı Berat Albayrak karşılamıştı. (AA)

Atilla, 27 Mart 2017’de ABD’de gözaltına alınmış ve İran yaptırımlarının ihlali suçlamalarıyla bu ülkede açılan davanın tek sanığı olarak yargılanmıştı. 32 ay hapis cezası alan Atilla, 19 Temmuz 2019’da tahliye edilmişti. Türkiye’ye dönüşünde dönemin Hazine bakanı Berat Albayrak tarafından törenle karşılanan Atilla, Ekim 2019’da Borsa İstanbul’a genel müdür olarak atanmıştı.

Atilla, dün Kıbrıs’a gitmek isterken pasaportuna el konduğunu ve karakola götürüldüğünü duyurmuştu.

Atilla’nın pasaportunun iki yıl önce iptal edildiği ortaya çıktı.

Instagram hesabından açıklama yayımlayan Atilla, pasaportunun iptal edilmesinin gerekçesini ve talimatı verenin kim olduğunu sordu: “Pasaportum meğer iki yıl önce iptal edilmiş. Borsa’dan ayrılma kararı aldığım 5 Mart 2021’de aynı gün pasaportumun iptali için talimat veren kimdir, gerekçesi nedir? Merak ediyorum.”