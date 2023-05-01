Hakan Atilla’nın pasaportuna el kondu: Karakola götürülüyorum

Eski Halkbank genel müdür yardımcısı Hakan Atilla, pasaportuna el konduğunu ve karakola götürüldüğünü duyurdu.

Fotoğraf: AA

Atilla, 27 Mart 2017’de ABD’de gözaltına alınmış ve İran yaptırımlarının ihlali suçlamalarıyla bu ülkede açılan davanın tek sanığı olarak yargılanmıştı. 32 ay hapis cezası alan Atilla, 19 Temmuz 2019’da tahliye edilmişti.

Atilla, Türkiye’ye dönüşünün ardından Ekim 2019’da Borsa İstanbul’a genel müdür olarak atanmıştı. Borsa İstanbul’un ikinci büyük hissedarı Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) karara itiraz etmiş, Aralık 2015’te aldığı hisseleri satışa çıkarmıştı.

Atilla 8 Mart 2021’de istifa etmişti.

Atilla, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda karakola götürüldüğünü belirterek şunları kaydetti:

“Ailenle Kıbrıs’a gitmek isterken alanda pasaporta el konmak isteniyor, çıkış yasağı tebliğ edilmek üzere karakola götürülüyorsun. Ülkemize yıllarca hizmet ettik. Onu el üstünde tuttuk, savunduk, koruduk. Karşılığında gördüğümüz muamele alanlarda alıkonma. Keser döner sap döner, gün gelir hesap döner.”